مجلس برای بیمه رانندگان تاکسی اینترنتی اقدام کرد

وزارت کار از تدوین لایحه‌ای به منظور پیگیری بیمه رانندگان کامیون و تاکسی‌های اینترنتی خبر داد؛ لایحه‌ای که به مجلس ارائه شده و درصورت تصویب آن بخش اعظمی از فعالان فضای مجازی و رانندگان تاکسی‌های اینترنتی از نعمت بیمه تامین اجتماعی بهره‌مند می‌شوند و امنیت شغلی آنها حفظ می‌شود.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ در حال حاضر اشتغال در فضای مجازی از ضرورت‌های انکارناپذیر کسب و کار است و باید به یکی از دغدغه‌های همگانی دستگاه‌های حاکمیتی و نهاد‌های مردمی تبدیل شود.

کسب و کار‌های اینترنتی و آنلاین از جمله فعالیت‌هایی هستند که در بستر اینترنت انجام می‌شوند و برای ورود به شغل‌های پردرآمد اینترنتی افراد نیازی به سرمایه زیاد ندارند.

بالا بودن سرعت در مقایسه با مشاغل سنتی و محدود نبودن به محدوده جغرافیایی و مکانی نیز از دیگر مزایای ایجاد کسب و کار‌های اینترنتی است به همین دلیل با توسعه فناوری و افزایش استفاده از اینترنت، این کسب و کار‌ها در سال‌های اخیر به‌سرعت در حال رشد بوده و فرصت‌های شغلی زیادی را فراهم کرده‌اند.

به موجب ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم توسعه ارائه دهندگان خدمات حمل ونقل بار و مسافر که از طریق سکو‌ها و پلتفرم‌های مجازی به فعالیت مشغول بوده و بیمه بازنشستگی ندارند، مجاز به بیمه کردن خود نزد سازمان تامین اجتماعی هستند و آیین‌نامه اجرایی این موضوع به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید تهیه شود و به تصویب هیات وزیران برسد.

در همین راستا بهمن ماه سال گذشته احمد میدری -وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت وگویی با صدا و سیما از تدوین آیین‌نامه‌ای در دولت خبر داد که بر اساس آن ورود شاغلان فضای مجازی به بیمه‌های اجتماعی تسهیل می‌شود.

وی آن زمان اعلام کرد که این آیین‌نامه در دست بررسی است و انتظار می‌رود با توجه به آنکه مجوز‌های لازم در آن گرفته شده سال آینده رانندگان تاکسی‌های اینترنتی یا کسانی که در سایر سکو‌های اینترنتی فعالیت می‌کنند بیمه شوند و در آیین‌نامه‌ای که تهیه شده مجوز‌های لازم برای طراحی را گرفته‌ایم که به نفع افراد فعال در این مشاغل باشد.

به گفته وزیر کار طبق ماده ۲۸ برنامه هفتم توسعه دولت می‌تواند آیین‌نامه بیمه این مشاغل را بنویسد و بر همین اساس در وزارت کار این آیین‌نامه نوشته و به دولت ارائه شده است لذا باید بتوانیم بیمه تامین اجتماعی را برای این افراد داشته باشیم.

وی اخیرا در گفت‌و‌گو با یک رسانه اعلام کرد که لایحه دولت برای برقراری بیمه تامین اجتماعی رانندگان تاکسی‌های اینترنتی به مجلس ارائه شده و دولت با درک اهمیت موضوع حمایت اجتماعی از این قشر، لایحه مذکور را تدوین و جهت بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است.

آنطور که وزیر کار گفته این لایحه هم اکنون در حال بررسی در مجلس است و جلسه‌ای هم در این خصوص با نمایندگان مجلس برگزار شده است.

هم اکنون بخش قابل توجهی از نیروی کار کشور در حوزه مشاغل غیررسمی فعالیت دارند که عمدتا خارج از نظارت دولت، بدون بیمه یا قرارداد کار رسمی است و از ثبا تشغلی برخوردار نیستند. حضور گسترده این دسته مشاغل علاوه بر کاهش درآمد‌های مالیاتی به رقابت ناعادلانه با کسب‌وکار‌های رسمی تبدیل شده است با این حال فقدان پوشش بیمه تامین اجتماعی برای فعالان این بخش آنها را در برابر آسیب‌های اجتماعی و اقتصاد آسیب‌پذیر کرده است.

دولت چهاردهم با درک اهمیت این مساله در تلاش است موضوع بیمه تامین اجتماعی را برای شاغلان فضای مجازی و رانندگان تاکسی‌های اینترنتی برقرار کند.

موضوع بیمه مشاغل و کسب وکار‌های نوین و فعالان سکو‌های مجازی از جمله محور‌های طرح بیست‌گانه تحول آفرین و توسعه‌ای سازمان تأمین اجتماعی است که در دستور کار سازمان قرار دارد و کارگروه ویژه‌ای نیز به منظور تعیین و پیگیری‌های لازم تشکیل شده است.

بر اساس اعلام وزارت کار حدود ۶ میلیون نیروی فعال فاقد پوشش بیمه در کشور وجود دارد که ۲ میلیون نفر از آنها در مشاغل اینترنتی فعالیت دارند.

در حال حاضر برای بیشتر مشاغل وجود بیمه، اجباری است و باید بیمه بازنشستگی و تامین اجتماعی برای آنها پیش‌بینی شود. برخی مشاغل مانند رانندگان تاکسی‌های اینترنتی تحت پوشش بیمه قرار نمی‌گیرند و از نعمت بازنشستگی برخوردار نیستند که خوشبختانه بر اساس ماده ۲۸برنامه هفتم توسعه می‌توان برای این دسته از شاغلین آیین‌نامه تدوین کرد. با توجه به اعلام وزیر کار مبنی بر ارسال لایحه بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی به مجلس گام مهمی در راستای ارتقای امنیت شغلی این قشر پرتلاش برداشته شده و زمینه ورود شاغلین فضای مجازی به بیمه‌های اجتماعی تسهیل شود.