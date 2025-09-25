جاسوس موساد در لباس مدیرکل آژانس؟

از نگاه روزنامهٔ کیهان، اظهارات رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نه گزارش فنی بی‌طرف که مقدمه‌چینی و بازی سیاسی علیه منافع ملی ایران است.

به گزارش تابناک به نقل از رویداد ۲۴؛ روزنامهٔ کیهان در ستون نوشته است که اظهارات گروسی از جمله گزارش‌هایی که حاکی از افزایش ظرفیت غنی‌سازی ایران به سطوح بالا عنوان شده در واقع «زمینه‌سازی برای مقابلهٔ دشمن» است و نمی‌توان به آنها به‌عنوان موضع فنی و بی‌طرفانه نگاه کرد.

کیهان با اشاره به اینکه «دیروز «جاناتان اسکانزر» مدیر عامل بنیاد آمریکایی موسوم به دفاع از دموکراسی (FDD) نیز فاش کرد اطلاعاتی که آمریکا از گروسی دریافت کرده بود در پیشبرد عملیات آمریکا علیه برنامه هسته‌ای ایران نقش مؤثری داشته است» نوشت: «هنوز هم مسئولان محترم در جاسوسی گروسی برای موساد و آلوده بودن دست‌های او به خون دانشمندان و فرماندهان و سایر مردم مظلوم کشورمان تردید دارند؟! این همه شاهد و سند برای اثبات جاسوسی او کافی نیست؟!»

کیهان همچنین اشاره کرده که آخرین حملات و تنش‌های منطقه‌ای و اظهارنظر‌های برخی رهبران غربی که ایران را بین «همکاری کامل با آژانس» و «بازگشت تحریم‌ها» قرار می‌دهند، نشان‌دهندهٔ تلاش برای استفاده از داده‌ها و روایت‌های آژانس در جهت تحمیل خواسته‌های سیاسی بر ایران است؛ بنابراین کیهان نتیجه‌گیری کرده است که اعتماد به گروسی و پذیرش او در نقش ناظر، به زیان منافع ملی خواهد بود.