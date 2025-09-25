En
پرسپولیس بدون ۶ ستاره به مصاف ملوان می‌رود

شاگردان وحید هاشمیان در حالی خود را آماده دیدار مقابل ملوان کرده‌اند که نسبت به آخرین رویارویی‌شان مقابل این حریف گیلانی تغییرات ۵۰ درصدی در ترکیب خود خواهند داشت.
پرسپولیس بدون ۶ ستاره به مصاف ملوان می‌رود

 

به گزارش تابناک به نقل از خبرورزشی؛ اعضای تیم پرسپولیس که در چارچوب هفته پنجم مسابقات لیگ برتر باید در ورزشگاه شهر قدس قلعه حسن خان میزبان ملوان باشند در آخرین دیدار خود مقابل این تیم در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۴۰۳ در ورزشگاه آزادی در چارچوب هفته بیست و سوم لیگ برتر گذشته با ترکیب: الکسیس گندوز، ایوب العملود (فرشاد فرجی - ۷۸)، مرتضی پورعلی‌گنجی، حسین کنعانی، میلاد محمدی، سروش رفیعی، محمد خدابنده‌لو (علیرضا عنایت‌زاده - ۸۹)، فرشاد احمدزاده (یعقوب براجعه - ۶۴)، امید عالیشاه (اوستون اورونوف - ۷۸)، سردار دورسون، علی علیپور (عیسی آل کثیر - ۷۸) به مصاف ملوان رفتند که از جمع آن بازیکنان حالا الکسیس گندوز، یعقوب العملود، سردار دورسون، فرشاد فرجی و عیسی آل کثیر از جمع بازیکنان فعلی پرسپولیس جدا شده و اوستون اورونوف نیز به دلیل مصدومیت قادر به حضور در این دیدار نیستند تا پرسپولیس با ۱+۵ تغییر نسبت به آخرین رویارویی اش مقابل ملوان خود را آماده دیدار دوباره با این تیم کند.

یادآور می‌شود؛ مصاف آخر پرسپولیس با هدایت اسماعیل کارتال با نتیجه ۲ بر صفر به سود این تیم همراه شد. علیپور و دورسون دردقایق ۱۶ و ۶۷ گل‌های پرسپولی را به ثمر رساندند.

ناگفته نماند؛ دیدار هفته پنجم دو تیم فردا و از ساعت ۱۹ در ورزشگاه شهرقدس با قضاوت عرب براقی برگزار می‌شود.

 

پرسپولیس اسماعیل کارتال ملوان بندرانزلی وحید هاشمیان
