اعضای باند مخوف آدم ربایی به بهانه استخدام مجری و گوینده خبر در شبکه های ماهواره ای،‌ اتباع بیگانه را فریب می دادند و آنها در اتاقک متروکه زندانی می‌کردند تا دست به اخاذی ۱۰ هزار دلاری بزنند.

به گزارش تانباک به نقل از همشهری آنلاین، آخرین طعمه آنها اما ایرانی از آب در آمد و آدم ربایان بعد از شکنجه‌اش به گمان اینکه به قتل رسیده، او را در بیابان های جنوب تهران رهاکردند اما او از مرگ نجات یافت.

چند روز قبل راننده ای که از جاده فرعی در جنوب پایتخت عبور می کرد، چشمش به مردی جوان افتاد که خون آلود روی زمین افتاده بود. او به گمان اینکه مرد جوان فوت شده با پلیس تماس گرفت اما با حضور ماموران و اورژانس مشخص شد که مرد جوان زنده است و نبض دارد. در این شرایط مرد جوان به بیمارستان انتقال یافت و تحت درمان قرار گرفت. هرچند مرد مجروح در یک قدمی مرگ قرار داشت اما با تلاش پزشکان به زندگی بازگشت و وقتی به هوش آمد، اسرار فعالیت باند مخوف آدم ربایی را فاش کرد.

رویای مجری‌گری در لندن

مرد جوان که اهل یکی از شهرهای شرقی کشور است، ‌درباره حادثه ای که برایش رخ داده، گفت: در یکی از کانال های تلگرامی با مردی آشنا شدم که مدعی بود می تواند من را به کشور انگلستان بفرستد. او می‌گفت در ایران دوره‌های مجری گری و گزارشگری برگزار می کنند و سپس من را به این کشور می فرستند تا در یکی از شبکه های تلویزیونی مشغول به کار شود. با این ترفند فریب خوردم و مردی که مدعی بود برایم کار پیدا می کند،‌ من را به سوله ای در جنوب تهران کشاند. او در آنجا من را در اتاقک متروکه ای زندانی کردند و با تهدید از من ۵ هزار دلار برای آزادی خواستند. آنها می‌گفتند که اگر این پول را به صورت ارز دیجیتال در اختیارشان قرار ندهم مرا تحویل پلیس مهاجرت می دهند تا از ایران اخراجم کنند. هرچه می گفتم که من ایرانی هستم باورشان نمی شد. تمام ۴۸ ساعتی که گروگان بودم، شکنجه ام می دادند تا اینکه از هوش رفتم و وقتی چشم باز کردم در بیمارستان بودم و فهمیدم که توسط راننده یک خودرو عبوری از خطر مرگ نجات یافته ام.

گروگانگیری اشتباهی

با اطلاعاتی که گروگان در اختیار پلیس قرار دارد،‌ سوله ای که آدم ربایان، طعمه های خود را در آنجا زندانی می کردند، شناسایی شد. در این شرایط ماموران راهی آنجا شدند و 8 نفر را دستگیر کردند. همچنین دو جوان افغانی که گروگان این گروه بودند و شکنجه می شدند نجات یافتند. از سوی دیگر متهمان به گروگانگیری های سریالی اعتراف کردند اما فکرش را نمی کردند که اشتباهشان در انتخاب طعمه ، کار دستشان بدهد و موجب لو رفتنشان شود. تحقیقات از اعضای این گروه برای شناسایی مالباختگان و جرایم احتمالی دیگر ادامه دارد.

تصور جنایت

اعضای این باند مخوف،‌اهل کشور افغانستان هستند که از اوایل امسال نقشه گروگانگیری های سریالی خود را عملی کردند. گروگانگیران تصور می کردند که یکی از طعمه هایشان را به قتل رسانده اند. گفت و گو با سرکرده این گروه مخوف را در ادامه می خواند.

چند نفر را در این مدت ، گروگان گرفته اید؟

فکر می کنم بین ۱۰ تا ۱۵ نفر.

همه طعمه هایتان، ‌هم‌وطنان خودتان بودند؟

هم افغان بودند و هم پاکستانی. البته بیشتر هموطنان خودمان بودند.

اقامت خودت ونوچه هایت در ایران قانونی است یا نه؟

اقامت قانونی نداریم. من و نوچه هایم حدود ۱۰ سال قبل به صورت قاچاقچی و برای کار به تهران آمدیم اما چند وقتی است که باید برگردیم افغانستان.

انگیزه ات از طراحی و اجرای این نقشه مجرمانه چه بود؟

چون شرایط کار در کشورمان مناسب نیست و ما ناچار بودیم تا به زودی به افغانستان برگردیم، تصمیم گرفتیم چنین نقشه ای بکشیم تا پول هنگفتی به جیب بزنیم و بتوانیم به کشورهای اروپایی برویم.

از جزییات نقشه ای که کشیدی بگو؟

در گروه های تلگرامی، مردان ‌افغان یا پاکستانی ها را شناسایی می کردیم. سپس به بهانه استخدام مجری، بازیگر یا گزارشگر در شبکه های ماهواره ای و شبکه های تلویزیونی خارجی فریب می دادیم و به سوله ای که اجاره کرده بودیم می کشاندیم. بعد آنها را شکنجه می دادیم و فیلم را برای خانواده هایشان ارسال می کردیم تا آنها را تهدید کنیم و دست به اخاذی بزنیم.

چقدر اخاذی می کردید؟

از دو هزار دلار تا ده هزار دلار. معمولا به صورت ارز دیجیتال از خانواده هایشان دریافت می کردیم.

خانواده ها همکاری می کردند؟

ناچار بودند از ترس جان عزیزانشان، همکاری کنند چون ما تهدید می کردیم که اگر همکاری نکنند، جانشان را می گیریم و اجسادشان را می سوزانیم.

چه شد که این نقشه به ذهنتان رسید؟

چون خودمان مجوز قانونی در کشور نداشتیم، مطمئن بودیم که طعمه هایمان هم هرگز حاضر به شکایت نخواهند شد. درواقع مطمئن بودیم که گیر نمی افتیم حتی اگر مرتکب قتل شویم. چون فکر می کردیم یکی از طعمه هایمان، زیر شکنجه های ما به قتل رسیده است.

اما طعمه شما ایرانی بود؟

عکس پروفایلش ،‌شباهت زیادی به افغانی ها داشت. ما اصلا احتمال ندادیم که او ایرانی است و موجب لو رفتن و دستگیری ما خواهد شد.