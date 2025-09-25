En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

لو رفتن باند مخوف افغانی‌ها در تهران با یک گروگان اشتباه!

اعضای باند مخوف آدم ربایی به بهانه استخدام مجری و گوینده خبر در شبکه های ماهواره ای،‌ اتباع بیگانه را فریب می دادند و آنها در اتاقک متروکه زندانی می‌کردند تا دست به اخاذی ۱۰ هزار دلاری بزنند.
کد خبر: ۱۳۳۰۵۵۲
| |
677 بازدید
لو رفتن باند مخوف افغانی‌ها در تهران با یک گروگان اشتباه!

به گزارش تانباک به نقل از همشهری آنلاین، آخرین طعمه آنها اما ایرانی از آب در آمد و آدم ربایان بعد از شکنجه‌اش به گمان اینکه به قتل رسیده، او را در بیابان های جنوب تهران رهاکردند اما او از مرگ نجات یافت.

چند روز قبل راننده ای که از جاده فرعی در جنوب پایتخت عبور می کرد، چشمش به مردی جوان افتاد که خون آلود روی زمین افتاده بود. او به گمان اینکه مرد جوان فوت شده با پلیس تماس گرفت اما با حضور ماموران و اورژانس مشخص شد که مرد جوان زنده است و نبض دارد. در این شرایط مرد جوان به بیمارستان انتقال یافت و تحت درمان قرار گرفت. هرچند مرد مجروح در یک قدمی مرگ قرار داشت اما با تلاش پزشکان به زندگی بازگشت و وقتی به هوش آمد، اسرار فعالیت باند مخوف آدم ربایی را فاش کرد.

رویای مجری‌گری در لندن

مرد جوان که اهل یکی از شهرهای شرقی کشور است، ‌درباره حادثه ای که برایش رخ داده، گفت: در یکی از کانال های تلگرامی با مردی آشنا شدم که مدعی بود می تواند من را به کشور انگلستان بفرستد. او می‌گفت در ایران دوره‌های مجری گری و گزارشگری برگزار می کنند و سپس من را به این کشور می فرستند تا در یکی از شبکه های تلویزیونی مشغول به کار شود. با این ترفند فریب خوردم و مردی که مدعی بود برایم کار پیدا می کند،‌ من را به سوله ای در جنوب تهران کشاند. او در آنجا من را در اتاقک متروکه ای زندانی کردند و با تهدید از من ۵ هزار دلار برای آزادی خواستند. آنها می‌گفتند که اگر این پول را به صورت ارز دیجیتال در اختیارشان قرار ندهم مرا تحویل پلیس مهاجرت می دهند تا از ایران اخراجم کنند. هرچه می گفتم که من ایرانی هستم باورشان نمی شد. تمام ۴۸ ساعتی که گروگان بودم، شکنجه ام می دادند تا اینکه از هوش رفتم و وقتی چشم باز کردم در بیمارستان بودم و فهمیدم که توسط راننده یک خودرو عبوری از خطر مرگ نجات یافته ام.

گروگانگیری اشتباهی

با اطلاعاتی که گروگان در اختیار پلیس قرار دارد،‌ سوله ای که آدم ربایان، طعمه های خود را در آنجا زندانی می کردند، شناسایی شد. در این شرایط ماموران راهی آنجا شدند و 8 نفر را دستگیر کردند. همچنین دو جوان افغانی که گروگان این گروه بودند و شکنجه می شدند نجات یافتند. از سوی دیگر متهمان به گروگانگیری های سریالی اعتراف کردند اما فکرش را نمی کردند که اشتباهشان در انتخاب طعمه ، کار دستشان بدهد و موجب لو رفتنشان شود. تحقیقات از اعضای این گروه برای شناسایی مالباختگان و جرایم احتمالی دیگر ادامه دارد.

تصور جنایت

اعضای این باند مخوف،‌اهل کشور افغانستان هستند که از اوایل امسال نقشه گروگانگیری های سریالی خود را عملی کردند. گروگانگیران تصور می کردند که یکی از طعمه هایشان را به قتل رسانده اند. گفت و گو با سرکرده این گروه مخوف را در ادامه می خواند.

چند نفر را در این مدت ، گروگان گرفته اید؟
فکر می کنم بین ۱۰ تا ۱۵ نفر.

همه طعمه هایتان، ‌هم‌وطنان خودتان بودند؟
هم افغان بودند و هم پاکستانی. البته بیشتر هموطنان خودمان بودند.

اقامت خودت ونوچه هایت در ایران قانونی است یا نه؟
اقامت قانونی نداریم. من و نوچه هایم حدود ۱۰ سال قبل به صورت قاچاقچی و برای کار به تهران آمدیم اما چند وقتی است که باید برگردیم افغانستان.

انگیزه ات از طراحی و اجرای این نقشه مجرمانه چه بود؟
چون شرایط کار در کشورمان مناسب نیست و ما ناچار بودیم تا به زودی به افغانستان برگردیم، تصمیم گرفتیم چنین نقشه ای بکشیم تا پول هنگفتی به جیب بزنیم و بتوانیم به کشورهای اروپایی برویم.

از جزییات نقشه ای که کشیدی بگو؟
در گروه های تلگرامی، مردان ‌افغان یا پاکستانی ها را شناسایی می کردیم. سپس به بهانه استخدام مجری، بازیگر یا گزارشگر در شبکه های ماهواره ای و شبکه های تلویزیونی خارجی فریب می دادیم و به سوله ای که اجاره کرده بودیم می کشاندیم. بعد آنها را شکنجه می دادیم و فیلم را برای خانواده هایشان ارسال می کردیم تا آنها را تهدید کنیم و دست به اخاذی بزنیم.

چقدر اخاذی می کردید؟
از دو هزار دلار تا ده هزار دلار. معمولا به صورت ارز دیجیتال از خانواده هایشان دریافت می کردیم.

خانواده ها همکاری می کردند؟
ناچار بودند از ترس جان عزیزانشان، همکاری کنند چون ما تهدید می کردیم که اگر همکاری نکنند، جانشان را می گیریم و اجسادشان را می سوزانیم.

چه شد که این نقشه به ذهنتان رسید؟
چون خودمان مجوز قانونی در کشور نداشتیم، مطمئن بودیم که طعمه هایمان هم هرگز حاضر به شکایت نخواهند شد. درواقع مطمئن بودیم که گیر نمی افتیم حتی اگر مرتکب قتل شویم. چون فکر می کردیم یکی از طعمه هایمان، زیر شکنجه های ما به قتل رسیده است.

اما طعمه شما ایرانی بود؟
عکس پروفایلش ،‌شباهت زیادی به افغانی ها داشت. ما اصلا احتمال ندادیم که او ایرانی است و موجب لو رفتن و دستگیری ما خواهد شد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
اتباع بیگانه اتباع افغان افغانستانی اتباع غیر مجاز باند مخوف باند گروگانگیری دستگیری خبر فوری
دبیر و کشتی‌گیران، تاج را به وجد آوردند/ اطمینان قلعه‌نویی از صعود در جام‌جهانی و چند ابهام
نگاهی به پدیده "کلثوم اکبری"؛ چرا زنان قاتل نامرئی‌اند؟
پاسخ محکم و عقلانی ایران به مکانیسم ماشه / شعارهای هزینه‌زا کنار گذاشته می‌شود
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اخطار مهم درباره بازگشت اتباع غیرمجاز به ایران
تعداد زیادی افغانی در خانه یک نماینده مجلس کار می‌کنند!
ماجرای تجمع اتباع افغانستان مقابل اداره مهاجرت
وقتی حکومت را به دست بگیریم، یک ایرانی زنده نمی‌گذاریم!
ورود دوباره اتباع غیرمجاز مقابل چشم نیروهای نظامی
دستگیری ۸ تبعه بیگانه در پارس آباد اردبیل
جمع آوری ۷۱۰ نفر اتباع غیر مجاز در ساوه
اینفوگرافیک | آخرین وضعیت خروج اتباع غیرمجاز از کشور
تشدید هشدارها برای پاکسازی واحدهای صنفی از اتباع
برگه‌های سرشماری اتباع خارجی دیگر اعتبار ندارد
آخرین وضعیت خروج اتباع افغان از کشور
برخورد با اتباع غیرمجاز در پایانه‌ها تشدید شد
دستگیری اتباع غيرمجاز در یکی از روستاهای زنجان
اعترافات هولناک زن افغانی که مرد صراف را به قتلگاه برد
تصاویر: انهدام باند گروگان‌گیری افغانی‌های گوش‌بر
وعده اخراج بیش از دو میلیون افغانستانی از کشور
دستگیری ۱۲ افغانی در هرمزگان هنگام کودک ربایی
آمار دقیق اتباع خارجی در کشور
برچسب منتخب
# دیدار پزشکیان و ترامپ # خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا موافق ملاقات ترامپ و پزشکیان هستید؟
الی گشت
آخرین اخبار
عکس | تصاویری از بارش برف در برخی نقاط مازندران
عکس ماهوار‌ای از دریاچه ثرثار عراق و خشکی ارومیه!
مدیران عامل بانک های سپه، ملی و مسکن در آستانه تغییر/ گزینه‌های احتمالی چه کسانی هستند؟
لو رفتن باند مخوف افغانی‌ها در تهران با یک گروگان اشتباه!
پزشکیان با نمایش جنایات اسرائیل، حقیقت ایران را به جهان رساند
عرفانی‌ترین فیلم حاتمی‌کیا در سینمای جنگ/«ما غلط کنیم تو کار خدا فضولی کنیم!»
پزشکیان: اگر اسنپ‌بک اتفاق بیفتد، گفتگو دیگر معنایی ندارد
تصاویر تمرینات پدافند هوایی در شمال غرب کشور
توافق ایران، چین و روسیه علیه فعال‌سازی مکانیسم ماشه
دبل مهدی طارمی در بازی امروز المپیاکوس مقابل آستراس
واکنش رئیس کمیسیون امنیت ملی به اظهارات ویتکاف
اردوغان در نیویورک به سرنوشت مکرون مبتلا شد!
دریادار سیاری: هر دو جنگ تحمیلی ما نیابتی بود
فیلم رقص شمشیر رونالدو در روز ملی کشور عربستان
اساسی‌ترین چالش نظام حقوقی بین‌المللی از نگاه عارف
تشویق ایستاده مکرون در سازمان ملل به خاطر موضعش
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم
فیلم جشن عروسی محمد نادری خالق جناب خان
سورپرایز وزارت اطلاعات را ببیینید
رئیس سازمان امور مالیاتی در آستانه برکناری/ احتمال تغییر دو معاون وزیر اقتصاد
پیشنهاد غیرمنتظره ایران پای میز مذاکره
لفاظی ترامپ در سازمان ملل درباره حمله به ایران + زیرنویس
کنسرت شش هزار نفری بهنام بانی در لس آنجلس!
والیبال قهرمانی جهان| ایران ۳ - ۲ صربستان؛ شاگردان پیاتزا حریف چک شدند + برنامه یک چهارم
مذاکره با آمریکا هیچ سودی ندارد/ علم هسته‌ای ما با بمب و تهدید از بین نمی‌رود/ برای بعد از جمهوری اسلامی نقشه کشیده بودند / ما بمب هسته‌ای نخواهیم داشت
کنسرت مشترک محسن لرستانی و جواد یساری!
میگ‌های 29 به ایران رسیده، سوخو 35 هم در راه است!
تمدید تعطیلی روز پنجشنبه در ادارات بعضی استان‌ها
صدور مجوز انواع سلاح به فراجا واگذار شد
مصاحبه طوفانی علیرضا دبیر پس از قهرمانی: اینترنشنال کثافت را نبینید  (۱۶۴ نظر)
فیلم جشن عروسی کامران تفتی و متین ستوده  (۱۴۹ نظر)
پزشکیان با ترامپ‌ دیدار کند استیضاحش می‌کنیم  (۱۲۱ نظر)
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود  (۱۱۳ نظر)
صداوسیما: 90 درصد مردم بمب اتم می‌خواهند  (۷۸ نظر)
غضنفری: دیدار پزشکیان با ترامپ خودکشی سیاسی است / ظریف به مکانیسم ماشه افتخار می‌کند!  (۷۷ نظر)
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد  (۷۲ نظر)
ویدیوی آموزش خیانت توسط خانم وکیل!  (۷۰ نظر)
بنزین سوپر هندی در راه ایران/ قیمت نهایی چقدر تمام می شود؟  (۶۹ نظر)
مذاکره مستقیم با امریکا بهترین راهکار است/ «نماینده ویژه» برای مذاکرات هسته‌ای تعیین شود  (۶۴ نظر)
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم  (۶۱ نظر)
قرار است ترامپ و پزشکیان در نیویورک دیدار و توافق کنند!  (۵۹ نظر)
تشویق ایستاده مکرون در سازمان ملل به خاطر موضعش  (۵۸ نظر)
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد  (۵۸ نظر)
تعجب و خجالت زن آلمانی از هیتلر گفتن ایرانی‌ها  (۴۸ نظر)
tabnak.ir/005a8W
tabnak.ir/005a8W