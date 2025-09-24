En
اساسی‌ترین چالش نظام حقوقی بین‌المللی از نگاه عارف

عارف در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس از اساسی‌ترین چالش نظام حقوقی بین‌المللی پرده برداشت.
اساسی‌ترین چالش نظام حقوقی بین‌المللی از نگاه عارف

به گزارش تابناک، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور، چهارشنبه شب دوم مهر با اشاره به دیدار اخیر خود با آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت:

مواضع محکم، منطقی و اصولی جمهوری اسلامی ایران در مجامع و سازمان‌های بین‌المللی، تردیدی برای اهل منطق و انصاف باقی نمی‌گذارد.

وی افزود: در دیدار اخیرم با دبیرکل سازمان ملل، او همه مواضع ما را پذیرفت و البته گفت: قدرت اجرایی ندارد!

عارف تصریح کرد: بله ضعف اجرایی، اساسی‌ترین چالش نظام حقوقی بین‌المللی است.

محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور سازمان ملل سازمان های بین المللی نظام حقوقی ضمانت اجرایی ایران خبر فوری
