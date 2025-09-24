En
شاهکار نیروهای مسلح یمن در حمله به اراضی اشغالی

یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد نیروهای مسلح یمن با دو پهپاد دو هدف را در بندر ام الرشراش اشغالی هدف قرار داده که با موفقیت همراه بوده است.
شاهکار نیروهای مسلح یمن در حمله به اراضی اشغالی

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، یحیی سریع، سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد نیرو‌های مسلح یمن با دو پهپاد دو هدف را در  بندر‌ام الرشراش اشغالی هدف قرار داده است که با موفقیت همراه بوده است.  

همچنین شب گذشته نیز، چندین پهپاد اهدافی را در بندر‌ام الرشراش و منطقه بئر السبع در جنوب سرزمین‌های اشغالی هدف قرار داد که این حمله نیز با موفقیت همراه بوده است.  

سریع خاطرنشان کرد این عملیات، دومین عملیات در ۲۴ ساعته گذشته بوده است.

یادآور می‌شود رسانه‌های رژیم صهیونیستی با اعتراف به شکست سامانه‌های پرتعداد پدافندی در مقابله با پهپاد یمنی از تحقیقات نیروی هوایی رژیم اشغالگر درباره دلایل این شکست خبر  دادند.

دو موشک که برای رهگیری از سامانه گنبد آهنین شلیک شده بود، در مقابله با پهپاد یمنی شکست خوردند و پهپاد به ایلات اشغالی اصابت کرد.

تلفات صهیونیست‌ها در ایلات به ۵۰ تن رسید

منابع عبری زبان از افزایش شمار مجروحان حمله پهپادی یمن به ایلات اشغالی به پنجاه نفر خبر دادند.

این رسانه‌ها مدعی شدند که این سومین پهپاد یمنی است که توانسته ظرف سه هفته، با موفقیت از سد سامانه‌های پدافندی اسرائیل عبور کند.

