En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

جزئیات گفتگوی پزشکیان و مکرون در نیویورک

روسای جمهور ایران و فرانسه در دیدار یکدیگر بر تلاش برای حل و فصل مسئله هسته‌ای ایران از مسیر گفت‌وگو تاکید کردند.
کد خبر: ۱۳۳۰۵۳۳
| |
1066 بازدید

جزئیات گفتگوی پزشکیان و مکرون در نیویورک

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، مسعود پزشکیان و «امانوئل مکرون» رئیس جمهور فرانسه، صبح امروز چهارشنبه ۲ مهر ۱۴۰۴ به وقت محلی و در حاشیه هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

در این دیدار طرفین ضمن بررسی روابط دوجانبه اظهار امیدواری کردند که در آینده با حل مشکلات موجود میان دو کشور، زمینه‌های لازم برای گسترش روابط و همکاری‌های فیمابین فراهم شود.

پزشکیان در زمینه موضوع هسته‌ای تاکید کرد که ایران به هیچ‌وجه به دنبال ساخت بمب هسته‌ای نیست و آماده است در چارچوبی قابل قبول با طرف‌های اروپایی در بحث هسته‌ای خود گفت‌و‌گو کند.

امانوئل مکرون نیز در این دیدار ضمن تاکید بر اراده فرانسه برای حل و فصل مسائل در روابط با ایران اظهار داشت که کشورش مایل به حفظ صلح و ثبات در خاورمیانه و جلوگیری از جنگ است.

وی به تلاش‌های فرانسه در زمینه حل و فصل پرونده هسته‌ای اشاره و آمادگی این کشور را برای تلاش در مسیر جلوگیری از تشدید اوضاع اعلام کرد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
مسعود پزشکیان رئیس جمهور سازمان ملل مکرون رئیس جمهور فرانسه کشورهای اروپایی برنامه هسته ای خبر فوری
دبیر و کشتی‌گیران، تاج را به وجد آوردند/ اطمینان قلعه‌نویی از صعود در جام‌جهانی و چند ابهام
نگاهی به پدیده "کلثوم اکبری"؛ چرا زنان قاتل نامرئی‌اند؟
پاسخ محکم و عقلانی ایران به مکانیسم ماشه / شعارهای هزینه‌زا کنار گذاشته می‌شود
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پزشکیان: اگر اسنپ‌بک اتفاق بیفتد، گفتگو دیگر معنایی ندارد
واکنش رئیس کمیسیون امنیت ملی به اظهارات ویتکاف
لفاظی ضدایرانی ماکرون در سازمان ملل
بازتاب سخنرانی پزشکیان در رسانه‌های جهان
پیشنهاد جنجالی مکرون به ترامپ!
ایران هرگز دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست/اروپا به جای محکومیت اسرائیل، دوباره ایران را تحریم کرد!
نطق طوفانی پزشکیان در سازمان ملل را ببینید
عکس | دیدار پزشکیان و مکرون در حاشیه مجمع عمومی
مکرون با تگ پزشکیان: توافق همچنان امکان‌پذیر است
برچسب منتخب
# دیدار پزشکیان و ترامپ # خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا موافق ملاقات ترامپ و پزشکیان هستید؟
الی گشت
تشویق ایستاده مکرون در سازمان ملل به خاطر موضعش
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم
فیلم جشن عروسی محمد نادری خالق جناب خان
سورپرایز وزارت اطلاعات را ببیینید
رئیس سازمان امور مالیاتی در آستانه برکناری/ احتمال تغییر دو معاون وزیر اقتصاد
پیشنهاد غیرمنتظره ایران پای میز مذاکره
لفاظی ترامپ در سازمان ملل درباره حمله به ایران + زیرنویس
کنسرت شش هزار نفری بهنام بانی در لس آنجلس!
والیبال قهرمانی جهان| ایران ۳ - ۲ صربستان؛ شاگردان پیاتزا حریف چک شدند + برنامه یک چهارم
مذاکره با آمریکا هیچ سودی ندارد/ علم هسته‌ای ما با بمب و تهدید از بین نمی‌رود/ برای بعد از جمهوری اسلامی نقشه کشیده بودند / ما بمب هسته‌ای نخواهیم داشت
کنسرت مشترک محسن لرستانی و جواد یساری!
میگ‌های 29 به ایران رسیده، سوخو 35 هم در راه است!
تمدید تعطیلی روز پنجشنبه در ادارات بعضی استان‌ها
اقدام جنجالی همسر چارلی کرک در لحظه حساس
مصاحبه طوفانی علیرضا دبیر پس از قهرمانی: اینترنشنال کثافت را نبینید  (۱۶۴ نظر)
فیلم جشن عروسی کامران تفتی و متین ستوده  (۱۴۹ نظر)
پزشکیان با ترامپ‌ دیدار کند استیضاحش می‌کنیم  (۱۲۱ نظر)
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود  (۱۱۳ نظر)
صداوسیما: 90 درصد مردم بمب اتم می‌خواهند  (۷۸ نظر)
غضنفری: دیدار پزشکیان با ترامپ خودکشی سیاسی است / ظریف به مکانیسم ماشه افتخار می‌کند!  (۷۷ نظر)
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد  (۷۲ نظر)
ویدیوی آموزش خیانت توسط خانم وکیل!  (۷۰ نظر)
بنزین سوپر هندی در راه ایران/ قیمت نهایی چقدر تمام می شود؟  (۶۹ نظر)
مذاکره مستقیم با امریکا بهترین راهکار است/ «نماینده ویژه» برای مذاکرات هسته‌ای تعیین شود  (۶۴ نظر)
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم  (۶۱ نظر)
قرار است ترامپ و پزشکیان در نیویورک دیدار و توافق کنند!  (۵۹ نظر)
تشویق ایستاده مکرون در سازمان ملل به خاطر موضعش  (۵۸ نظر)
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد  (۵۸ نظر)
تعجب و خجالت زن آلمانی از هیتلر گفتن ایرانی‌ها  (۴۸ نظر)
tabnak.ir/005a8D
tabnak.ir/005a8D