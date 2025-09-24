جزئیات گفتگوی پزشکیان و مکرون در نیویورک

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، مسعود پزشکیان و «امانوئل مکرون» رئیس جمهور فرانسه، صبح امروز چهارشنبه ۲ مهر ۱۴۰۴ به وقت محلی و در حاشیه هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دیدار و گفتوگو کردند.
در این دیدار طرفین ضمن بررسی روابط دوجانبه اظهار امیدواری کردند که در آینده با حل مشکلات موجود میان دو کشور، زمینههای لازم برای گسترش روابط و همکاریهای فیمابین فراهم شود.
پزشکیان در زمینه موضوع هستهای تاکید کرد که ایران به هیچوجه به دنبال ساخت بمب هستهای نیست و آماده است در چارچوبی قابل قبول با طرفهای اروپایی در بحث هستهای خود گفتوگو کند.
امانوئل مکرون نیز در این دیدار ضمن تاکید بر اراده فرانسه برای حل و فصل مسائل در روابط با ایران اظهار داشت که کشورش مایل به حفظ صلح و ثبات در خاورمیانه و جلوگیری از جنگ است.
وی به تلاشهای فرانسه در زمینه حل و فصل پرونده هستهای اشاره و آمادگی این کشور را برای تلاش در مسیر جلوگیری از تشدید اوضاع اعلام کرد.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید