به گزارش تابناک به نقل از اسکای نیوز، «خاویر میلی» رئیس‌جمهور آرژانتین شامگاه چهارشنبه طی سخنرانی در هشتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد بیان کرد: «سازمان ملل متحد از سازمانی که به دنبال میانجیگری صلح بین کشورهای همسو بود، به سازمانی تبدیل شده که ادعا می‌کند نه تنها در مورد آنچه هر کشور انجام می‌دهد، بلکه در مورد آنچه همه افراد در هر کجای جهان باید انجام دهند، تصمیم می‌گیرد.»

بنا بر این گزارش، رئیس‌جمهور آرژانتین افزود: «ما به هدف و مقصد اصلی سازمان ملل اعتقاد داریم. ما معتقدیم که مشکلات جهانی وجود دارد که برای حل آنها نیاز به گفت‌وگو و همکاری بین‌المللی است. با این حال، به همین دلیل و برای دستیابی به این هدف، باید این سوءاستفاده‌ها از قدرت را که اغلب با برنامه‌های شرافتمندانه همراه است، رد کنیم.»

میلی تاکید کرد: «آرژانتین هرگز از قطع آزادی‌های تجاری حمایت نخواهد کرد و ما از نقض حقوق طبیعی شهروندان کشورهای عضو نیز حمایت نخواهیم کرد.»

رئیس‌جمهور آرژانتین با تمرکز بر مسائل اقتصادی و تاثیر آن بر سیاست گفت: «وقتی رشد اقتصادی متوقف می‌شود، تقاضا برای توزیع مجدد ثروت بیشتر و بیشتر می‌شود. بنابراین سیاست‌های پوپولیستی رایج می‌شوند و درخواست‌ها برای آنها قوی‌تر و قوی‌تر می‌شود. این سیاست‌ها حسادت و کینه را برمی‌انگیزند و نتیجه نهایی این فرآیند، جوانان آسیب‌پذیر زیر بار دولتی هستند که می‌دانند فقط برای استثمار آنها است.»

خاویر میلی ضمن آنکه خود را در کنار «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا قرار داد، گفت: «ما هر ۲ حاضریم در این برهه با وضع موجود مخالفت کنیم.»

او همچنین از سرکوب گسترده ترامپ علیه کسانی که وارد مرز جنوبی ایالات متحده می‌شوند و همچنین از اخراج مهاجرانی که در داخل کشور هستند، تمجید کرد و افزود: «ترامپ می‌داند که باید قبل از اینکه خیلی دیر شود، هر کاری که لازم است انجام دهد، حتی اگر خیلی‌ها آن را دوست نداشته باشند.»