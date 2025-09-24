به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، علیرضا پاکدل در حاشیه نشست سرپرستان و کادر فنی اعزامی به بازیهای آسیایی جوانان بحرین اظهار کرد: امروز جلسه هماهنگی با سرپرستان و مربیان و روسای فدراسیونهایی که در این مسابقات حضور خواهند داشت را داشتیم. باید مسائل مسائل فرهنگی و فنی را گوشزد کردیم. کاروان ۴۱۰ نفر در ۲۰ رشته ورزشی است البته کوراش و پنجاک سیلات اضافه شد و به ۲۲ رشته رسید.
او گفت: با برنامهریزی خوبی که انجام شده عقب نیستیم. روی برنامه پیش میرویم. تیمها رصد میشوند و با برنامهریزی فدراسیونها اردوها با بهترین شکل انجام میشود. نتیجه مسابقات را رصد میکنیم و تلاش میکنیم در فرصت باقی مانده به بهترین شکل پیش برویم.
پاکدل افزود: نگاه ما برای این مسابقات به آینده کشور و المپیک و بازیهای آسیای ۲۰۳۲ و ۲۰۳۰ است. همه ورزشکاران تلاش میکنند چون اصلیترین هدف ما این است که پرچم کشور را به اهتزاز درآوریم و خوش بین هستیم که بهترین عملکرد را داشته باشیم. افتتاحیه هم ۳۰ مهر است.
وی گفت: شعار کاروان امید آفرینی و نگاه به آینده کشور است. این رده سنی در اکثر رشته قهرمانی آسیا را نداشتند اولین حضورشان در مسابقات بینالمللی است. نمیتوان پیشبینی کرد و پیشبینی هم بار روی کاروان خواهد گذاشت. تعداد مدالهای کاروان بیشتر از دوره قبل خواهد بود و بزرگترین هدف ما این است که سربازان پیروزی برای کشور داشته باشیم.
او در خصوص پاداش پای سکو گفت: ۲۰۰ میلیون تومان برای طلا، ۱۰۰ میلیون تومان برای نقره و ۶۰ میلیون تومان برای برنز. فدراسیونها هم شاید برنامهای داشته باشند.
رئیس فدراسیون هندبال در پایان درباره فینالیست شدن تیم زیر ۱۷ سال هندبال ایران در آسیا گفت: به نظر من ۷ یا ۸ سال آینده هندبال کشور را جلو برد. دو دهه بود که کره را نتوانسته بودیم ببریم. کویت، قطر و بحرین را بردیم و با اختلاف محسوس توانستیم ببریم و فینالیست شدیم. به مسابقات جهانی راه یافتیم. کل تیمهای حاضر در مسابقات جهانی مراکش ۱۲ تیم است و تیم ما یکی از آن تیمها است.
وی گفت: برای اولینبار بود که فرقی بین نیمکت و بازیکنان اصلی نبود و خستگی را از تن ما در آورد. ما قول دادیم و سعی کردیم به قول خود عمل کنیم. قول داده بودیم در پسرها هم همانند دختران قهرمان شویم که خداراشکر این اتفاق نزدیک است.
او در خصوص انتخاب مربی خارجی زنان گفت: در زنان به مرحلهای رسیدهایم که جوابگوی نیازهای فنی ما نبود. توانستیم از آنا که جزو ۱۰ تا ۱۵ مربی برتر دنیا است استفاده کنیم. تعداد مربیان خانم کم است و بیشتر مربیان تیمهای برتر، آقایان هستند. قرارداد خوب دو ساله بستیم که سال اول مقطعی است و سال دوم کامل در اختیار ما است. در مسابقات قهرمانی جهان آذر هم روی نیمکت تیم ملی قرار دارد.
پاکدل درباره ساخت کمپ هندبال نیز گفت: ما دو پروژه داشتیم که اولی تعمیر خوابگاه قدیمی بود که دیگر در شان تیمهای ما نبود و این پروژه را از اسفند آغاز کردیم. ۱۳ سوئیت با تمام امکانات ساختیم. برای کمپ هم کارهای اداری را پیش میبریم و دستورات لازم از کمیته و وزارت داده شده و هر دستوری که نیاز بوده صادر کردند. بحث نقشهها در حال تهیه است و امیدواریم کار را آغاز کنیم.
