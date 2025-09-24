En
سن یامال مانع کسب توپ طلا!

خاویر تباس، رئیس لالیگا، معتقد است که لامین یامال تنها به دلیل سنش نتوانست توپ طلای ۲۰۲۵ را کسب کند.
| |
تباس به خبرنگاران گفت: «اگر او بالای ۲۳ سال داشت، مطمئنم که آن را می‌برد، اما چون جوان‌تر بود، جایزه دیگر (جایزه کوپا) را به او دادند.»

به گزارش تابناک به نقل از فوتبالی، این فوق ستاره بارسلونا، در رقابت با عثمان دمبله، ستاره پاری ‌سن‌ ژرمن، شکست خورد. اما تباس باور دارد که کسب این جایزه به عنوان بهترین فوتبالیست جهان، برای این نوجوان تنها یک مسئله مربوط به زمان است.

دمبله دوشنبه شب به عنوان برنده توپ طلا معرفی شد. این جایزه، پاداشی برای هدایت پاری ‌سن ‌ژرمن به سه قهرمانی در فصل ۲۵-۲۰۲۴ بود. یامال با تنها ۱۸ سال سن، در رای‌گیری رتبه دوم را کسب کرد و تباس معتقد است که این ستاره بارسلونا تنها به دلیل جوانی‌اش نادیده گرفته شد.

این نوجوان در فصل گذشته در ۵۵ بازی در تمامی رقابت‌ها، ۱۸ گل و ۲۵ پاس گل به ثبت رساند. بارسا در این فصل قهرمان لالیگا و جام حذفی شد و یامال نیز «جایزه کوپا» را کسب کرد؛ جایزه‌ای که به بهترین بازیکن زیر ۲۱ سال اهدا می‌شود. یامال اولین بازیکنی است که این جایزه را برای دو بار به دست می‌آورد.

او افزود: «اگر به همین سطحی که در آن قرار دارد ادامه دهد، که به نظر می‌رسد همین‌طور خواهد بود، فکر می‌کنم شکی وجود ندارد که او توپ طلا را خواهد برد.»

یامال در حال حاضر از مصدومیت کشاله ران در حال بهبودی است و ممکن است در بازی بارسلونا مقابل رئال اوویدو در روز پنجشنبه دقایقی به میدان برود. تیم هانسی فلیک در حال حاضر با پنج امتیاز اختلاف، پشت سر رئال مادرید، صدرنشین لالیگا قرار دارد، اما یک بازی کمتر از رقیب دیرینه خود انجام داده است.

