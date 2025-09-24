En
تست پزشکی جمال لوئیس در پرسپولیس با موفقیت به پایان رسید.
کد خبر: ۱۳۳۰۵۰۸
208 بازدید
جمال لوئیس تقریبا به پرسپولیس پیوست!

به گزارش تابناک به نقل از ورزش سه، جمال لوئیس مدافع چپ ایرلندی مدنظر پرسپولیس در چند هفته گذشته مذاکرات خود با باشگاه پرسپولیس را انجام داده و برای تست پزشکی راهی دبی هم شد. با این حال نتایج آزمایشات او در دبی و پیش آمدن مسئله مشکل مادرزادی باعث شد تا پرسپولیس امضای قرارداد با او را به حضور در ایران منوط کند.

این بازیکن روز گذشته به صورت مخفیانه راهی ایران شد تا در تست پزشکی شرکت کند. او علاوه بر آزمایشات مربوط به بیماری‌های مختلف، ام ار ای هم انجام داد تا پرسپولیس از همه موارد مربوط به این بازیکن کاملا مطمئن شود.

خرید سرژ اوریه باوجود بیماری هپاتیت باعث شد تا درویش در استخدام جمال لوویس نهایت احتیاط را انجام دهد و همه جوانب کار را در نظر بگیرد. خصوصا اینکه او سال گذشته کاملا به علت مصدومیت از میادین دور بود و حتی این موضوع باعث شد سائوپائولو قرارداد قرضی او را فسخ و این بازیکن را به نیوکاسل برگرداند.

وحید هاشمیان در خصوص وضعیت این بازیکن گفت: ایشان بازیکن ایرلند شمالی هستند و سابقه بازی در لیگ برتر را دارند و دیروز هم تست پزشکی را انجام دادند و زمانی که تست را انجام دادند ما و پزشکان حضور داشتیم. تا حالا پاسخ برای سلامتی او مثبت بوده است. مرحله بعدی مذاکره است. من روز اول گفتم بازیکنان خوبی داریم اما باید بازیکنان دیگری هم جذبکنیم و تقویت شود.

نکته مهم این است که هاشمیان در این صحبتهای خود اعلام کرده که جمال لوویس تست پزشکی را با موفقیت پشت سر گذاشته که نشان می‌دهد پرسپولیس به جذب این بازیکن نزدیک است، خصوصا اینکه طرفین تقریبا به توافق مالی هم رسیده اند.
البته جمال ایران را ترک کرده تا آخر مشورت‌های خود را انجام دهد اما پرسپولیس بسیار امیدوار است که این بازیکن را به خدمت بگیرد و شاید این اتفاق پیش از دیدار با گل‌گهر سیرجان برای قرمزها رخ بدهد.

