پس از سخنرانی «مسعود پزشکیان» رئیس‌جمهور ایران در مجمع عمومی سازمان ملل، رسانه‌های جهان به ابعاد مختلف این سخنرانی پرداخته‌اند و اظهارات او را به‌ویژه درخصوص برنامه هسته‌ای مسالمت‌آمیز ایران برجسته کرده‌اند.

به گزارش تابناک، «مسعود پزشکیان» رئیس‌جمهوری اسلامی ایران عصر چهارشنبه در هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی خود را با تمرکز بر جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، جنگ تحمیلی ۱۲ روزه این رژیم علیه ایران، ناآرامی‌های منطقه که رژیم اسرائیل مسئول آن است و همچنین برنامه هسته‌ای ایران ایراد کرد.

روزنامه «نیویورک تایمز» به قسمت‌هایی از سخنان رئیس‌جمهور ایران اشاره می‌کند که در آن مسعود پزشکیان ضمن انتقاد از ایالات متحده درخصوص همکاری با اسرائیل برای تجاوز به ایران، این اقدام واشنگتن را «خیانت بزرگ به دیپلماسی» توصیف کرد زیرا آمریکا در آن زمان در حال مذاکره غیرمستقیم با ایران بود و درست چند روز پیش از حمله به ایران، تاریخ تازه‌ای برای مذاکرات بعدی تنظیم کرده بودند.

این روزنامه آمریکایی همچنین با انتشار تصویری از رئیس‌جمهور ایران که در آن پزشکیان کتابچه‌ای حاوی تصاویر شهدای ایرانی در جریان جنگ ۱۲ روزه را در دست دارد و به جهان، جنایات رژیم صهیونیستی را یادآور می‌شود، تاکید می‌کند.



تصاویر شهدای ایرانی جنگ ۱۲ روزه

تلویزیون «بی‌بی‌سی» در راستای سخنرانی رئیس‌جمهور ایران در مجمع عمومی سازمان ملل به برنامه هسته‌ای ایران اشاره و جمله‌ای از پزشکیان را برجسته کرده است که گفت: «ما به دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم. ایران به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای و کشتار جمعی نبوده و هرگز نخواهد بود.»

خبرگزاری فرانسه با نام اختصاری «ای‌اف‌پی» هم به مسئله هسته‌ای ایران اشاره کرد و گفت که ایران به ‌دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست.

خبرگزاری «آسوشیتدپرس» قسمتی از سخنرانی رئیس‌جمهور پزشکیان را برجسته ساخته که در آن به اهداف واقعی تروئیکای اروپایی می‌پردازد.

آسوشیتدپرس به نقل از مسعود پزشکیان گزارش داد: «تروئیکای اروپایی (بریتانیا، فرانسه و آلمان) سال‌هاست که با سوء‌نیت عمل کرده‌اند تا پایبندی ایران به توافقی را که ایالات متحده در سال ۲۰۱۸ از آن خارج شد، دیکته کنند.آنها به دروغ خود را به عنوان طرف‌های دارای حسن‌نیت در توافق معرفی کردند و تلاش‌های صادقانه ایران را ناکافی خواندند.»

خبرگزاری «رویترز» هم ضمن تاکید بیشتر بر قسمت‌هایی از سخنرانی پزشکیان پیرامون اقدام تروئیکای اروپایی، در متن خبر مربوط به سخنرانی نوشت: «پزشکیان در حالی در نیویورک است که اگر ایران تا روز شنبه با رهبران اروپایی به توافق نرسد، مجموعه‌ای از تحریم‌های سخت سازمان ملل بر سر تهران سایه افکنده است.»

پایگاه خبری عبری «یدیعوت آحارونوت» هم در گزارشی به این سخنرانی درباره محکومیت حملات اسرائیل و آمریکا علیه ایران پرداخت و در گزارشی به نقل از رئیس‌جمهور پزشکیان نوشت: «حملات اسرائیل و آمریکا، ضربه‌ای سهمگین به اعتماد بین‌المللی و چشم‌انداز صلح در منطقه وارد کرده است.»



سخرانی مسعود پزشکیان در هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره جنایات رژیم اسرائیل

روزنامه «تایمز اسرائیل» با تاکید بر کلیدواژه‌ای از سخنرانی پزشکیان مبنی بر «نسل‌کشی» در گزارش مربوط به پوشش این سخنرانی نوشت: «اسرائیل به نسل‌کشی در نوار غزه متهم است و اسرائیل غیرنظامیان و کودکان بی‌گناه را در این باریکه از بین می‌برد.»

شبکه ترکیه‌ای «تی‌آرتی» هم با اشاره به سخنان مسعود پزشکیان خاطر نشان کرد: «درحالی‌که شاید تنها چند روز به اعمال مجدد تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران فرصت باقی مانده باشد، رئیس‌جمهور ایران تاکید کرد که ایران هیچ قصدی برای ساخت سلاح هسته‌ای ندارد.»

تلویزیون خبری «الجزیره» هم در با اشاره به سخنان رئیس‌جمهور ایران در مقر سازمان ملل در نیویورک گزارش داد: «رئیس‌جمهور پزشکیان از سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای درخواست اتحاد قوی‌تر بین کشورهای عربی استفاده کرد.»

این رسانه خبری که دفتر مرکزی آن در دوحه مستقر است، افزود: «مسعود پزشکیان پیشنهاد خود برای همکاری منطقه‌ای را بر این واقعیت استوار کرد که یک تهدید مشترک وجود دارد. پیام رئیس‌جمهور ایران این بود که ما باید با هم علیه این تهدید همکاری کنیم و با هم صلح و رفاه آینده را در منطقه بسازیم.»