لحظه اصابت پهپاد به ایلات؛ ضرب‌شست مهم یمنی‌ها

رسانه های رژیم صهیونیستی از حمله پهپادی به ایلات در اراضی اشغالی و زخمی شدن شماری بر اثر آن خبر دادند.
لحظه اصابت پهپاد به ایلات؛ ضرب‌شست مهم یمنی‌ها

به گزارش تابناک به نقل از مهر از المسیره، رسانه‌های رژیم صهیونیستی از شنیده شدن صدای آژیر خطر در ایلات در اراضی اشغالی خبر دادند.

این منابع اعلام کردند که صدای آژیر خطر به دنبال رخنه پهپادی به صدا درآمده است. برخی منابع از شنیده شدن صدای انفجارهایی در ایلات به دنبال رخنه پهپادی از سمت یمن خبر دادند.

رسانه‌های رژیم صهیونیستی از شنیده شدن صدای انفجار و برخاستن دود در ایلات خبر دادند.

اسرائیل الیوم گزارش داد که پهپاد یمنی یک منطقه گردشگری را در ام الرشراش در ایلات هدف قرارداده است.

برخی منابع صهیونیست از زخمی شدن هفت نفر بر اثر حمله پهپادی یمن خبر داده که حال یکی از آنها وخیم گزارش شده است.

برخی منابع اعلام کردند که پهپاد یمنی هتل کلاب در ایلات را هدف قرار داده است.

ارتش رژیم صهیونیستی به ناکامی در رهگیری پهپاد یمنی و اصابت آن به ایلات اذعان کرد.

رادیو ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که نیروی هوایی این رژیم درباره ناکامی گنبد آهنین در رهگیری پهپاد یمنی تحقیق خواهد کرد.

این رسانه صهیونیستی اذعان کرد: دو موشک برای سرنگونی پهپاد شلیک شده است اما همه اقدامات شکست خوردند.

کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که در این حمله ۱۵ نفر زخمی شده اند که حال دو نفر از آنها وخیم گزارش شده است.

این درحالی است که برخی منابع از زخمی شدن ۱۹ نفر خبر داده اند.

یمن حمله پهپاد اسرائیل ایلات خبر فوری
دبیر و کشتی‌گیران، تاج را به وجد آوردند/ اطمینان قلعه‌نویی از صعود در جام‌جهانی و چند ابهام
نگاهی به پدیده "کلثوم اکبری"؛ چرا زنان قاتل نامرئی‌اند؟
پاسخ محکم و عقلانی ایران به مکانیسم ماشه / شعارهای هزینه‌زا کنار گذاشته می‌شود
# دیدار پزشکیان و ترامپ # خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران
