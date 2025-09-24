En
انفجار کنترل‌شده تا ساعاتی دیگر در قزوین

روابط عمومی سپاه صاحب‌الامر(عج) استان قزوین اعلام کرد: صدای انفجار و تیراندازی که طی ساعات آینده در سطح شهر شنیده می‌شود، مربوط به رزمایش شبیه‌سازی عملیات محرم به مناسبت هفته دفاع مقدس در تیپ ۸۲ سپاه است و جای هیچ‌گونه نگرانی وجود ندارد.
کد خبر: ۱۳۳۰۴۹۱
| |
678 بازدید
انفجار کنترل‌شده تا ساعاتی دیگر در قزوین

به گزارش تابناک، به مناسبت فرارسیدن هفته دفاع مقدس و در راستای بازسازی عملیات‌های دوران حماسه و ایثار، سپاه صاحب‌الامر(عج) استان قزوین رزمایش شبیه‌سازی عملیات محرم را برگزار می‌کند.
 
در این راستا روابط عمومی سپاه صاحب‌الامر(عج) استان قزوین با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «صدای انفجار و تیراندازی که طی ساعات آینده در سطح شهر قزوین شنیده می‌شود، مربوط به اجرای این رزمایش در تیپ ۸۲ سپاه صاحب‌الامر(عج) است.

لذا از شهروندان عزیز درخواست می‌شود آرامش خاطر داشته و نسبت به این صداها هیچ‌گونه نگرانی نداشته باشند.»

برچسب ها
قزوین انفجار اطلاع رسانی سپاه رزمایش دفاع مقدس هفته دفاع مقدس خبر فوری
