عکس: واکنش یحیی گل‌محمدی به پیروزی تیم ملی والیبال

یحیی گل‌محمدی، پیشکسوت فوتبال ایران و سرمربی تیم فولاد خوزستان در لیگ برتر، پیروزی تیم ملی والیبال کشورمان را تبریک گفت.