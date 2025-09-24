ساعت اولین الکلاسیکو فصل مشخص شد

رئال مادرید و بارسلونا حدود یک ماه دیگر در چارچوب هفتهی دهم رقابتهای فصل ۲۶-۲۰۲۵ لالیگای اسپانیا به مصاف هم میروند. مثل سال گذشته، ال کلاسیکوی رفت لالیگا در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو و به میزبانی کهکشانیها برگزار خواهد شد. فصل قبل، بارسلونا برتری خیرهکنندهای مقابل رئال مادرید داشت و در هر چهار ال کلاسیکو به برتری رسید.
تاریخ و ساعت ال کلاسیکو رفت لالیگا
به گزارش مارکا، ال کلاسیکوی رفت لالیگا در تاریخ یکشنبه، ۴ آبان ۱۴۰۴ (۲۶ اکتبر ۲۰۲۵) در استادیوم سانتیاگو برنابئو برگزار خواهد شد. ساعت شروع این تقابل حساس به وقت ایران، ۱۷:۴۵ دقیقه خواهد بود. فصل قبل، بارسا در برنابئو رئال را با نتیجهی تحقیرآمیز ۴-۰ شکست داد؛ دیداری که در آن روبرت لواندوفسکی (دو بار)، لامین یامال و رافینیا برای تیم هانسی فلیک گلزنی کردند.
