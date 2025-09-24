دو دانشجوی دانشگاه علامه در آستانه اخراج

به گزارش تابناک به نقل از شرق؛ «علیرضا کاظمی مقدم» دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین‌الملل و «محمدحسین شعاعی» دانشجوی کارشناسی رشته علوم سیاسی هر دو از دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی که در اعتراضات سال ۱۴۰۱ حکم دو ترم محرومیت از تحصیل دریافت کردند، حالا در آستانه اخراج از دانشگاه هستند.

این مساله، بر خلاف ادعای وزیر علوم درباره بازگشت همه دانشجویان تعلیق شده به تحصیل و بسته شدن تمام پرونده‌های مربوط به اعتراضات سال ۱۴۰۱ است. حسین سیمایی‌صراف در نشستی با خبرنگاران در تاریخ ۲۹ شهریورماه در دانشگاه تربیت مدرس گفت: «کسانی که از دانشگاه اخراج شده و از تحصیل محروم شدند ۳۰۰ نفر بودند که همه بازگشتند در برخی از این موارد، این محرومیت در سنوات تحصیلی آنها لحاظ شده بود و، چون نتوانستند در مهلت قانونی تحصیل خود را به پایان برسانند به علت پایان یافتن این سنوات از تحصیل اخراج شده بودند. در حال حاضر پرونده‌ی باز یا دانشجویی بلاتکلیف نداریم.»، اما پرونده این دو دانشجو که تنها یکی از چندین و چند پرونده‌ای است که همچنان در جریان است، اما رسانه‌ای نشده، خلاف حرف وزیر را نشان می‌دهد.

«سازمان امور دانشجویان» دولت جدید حکم صادرشده در سال ۱۴۰۱ برای من را عینا تایید کرد

«علیرضا کاظمی مقدم» در سال ۱۴۰۱ هنگامی که دانشجوی ترم ۴ ارشد بود، به مدت دو ترم از تحصیل محروم شد: «پس از اجرا شدن حکم دو ترم محرومیت از تحصیل که با احتساب سنوات بود، من از ترم ۶ دوباره وارد دانشگاه شدم. پس از پایان حکم، من دو ترم به تحصیل ادامه دادم و حالا که می‌خواهم از پایان‌نامه‌ام دفاع کنم، به من گفته شده وزارت علوم اعتراض شما به حکم دو ترم منع از تحصیل را رد کرده و در نتیجه سنواتی که به علت محرومیت از تحصیل از دست داده‌اید قابل بازگشت نیست، در نتیجه من حالا علنا اخراج شده‌ام.»

او می‌گوید در دولت قبل نسبت به این حکم به شورای مرکزی وزارت علوم اعتراض زده است، اما در آن دوره اعتراض آنها رد شد، حالا نیز در دولت جدید، وزارت علوم جواب منفی به اعتراض دوباره او داده: «ما در دولت جدید به سازمان امور دانشجویان اعتراض زدیم و در جواب اعتراض ما عینا حکم دو ترم محرومیت از تحصیل ما تایید و اجرای آن قانونی در نظر گرفته شد.»

دانشجوی دیگری را نیز با چنین موردی اخراج کرده‌اند

«محمدحسین شعاعی» دیگر دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی است که وزارت علوم دولت جدید به تحصیل او کمکی نکرده است. به نقل از رسانه «دانشجویان متحد» این دانشجو می‌گوید آموزش دانشگاه به او گفته دیگر امکان تحصیل با سنوات قانونی و مرسوم را ندارد: «ابتدای هفته به دنبال تماس دانشگاه علامه طباطبایی برای پیگیری ۶ واحد باقیمانده کارشناسی به دانشگاه مراجعه کردم و شخص معاون آموزشی دانشکده اعلام کرد که به دلیل دو ترم تعلیقی که پشت سر گذاشته‌ام دیگر برای ترم آینده به من سنوات تعلق نمی‌گیرد.»

«محمد شعاعی» از دیگر دانشجویی می‌گوید که او هم تحت تاثیر حکم دو ترم منع از تحصیل حکم اخراج دریافت کرد: «مشابه همین کار را با «علی فراهانی» نیز انجام دادند تا او الان به جای دانشگاه در پادگان حضور داشته باشد.» او همچنین در انتها تاکید کرد که بنا به دلایل شخصی دیگر تمایلی به پیگیری بازگشت سنوات ترم‌های محروم شده از تحصیل نداشته و ندارد.

فرار رو به جلو یا تلاش برای پنهان کردن مساله؟

حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در تاریخ ۲۰ مرداد در دانشگاه علامه طباطبایی گفت: «تمام تلاش ما این بوده که این دانشجویان با مشکل تحصیلی و فارغ‌التحصیلی مواجه نشوند و اگر مورد خاصی هست به من اطلاع دهید.» او در گفت‌وگوی دیگری نیز به «لزوم درخواست عفو توسط اشخاص» برای حل شدن پرونده‌هایشان اشاره کرده است. حرف‌هایی که یا نوعی فرار رو به جلو برای وزارتخانه‌ای هستند که با شعار «وفاق ملی» بر سر کار آمده، اما برای رفع مسائل دانشجویان تمایلی ندارد، یا تلاشی است برای پنهان کردن ناتوانی «وزارت علوم دولت جدید» در حل کردن این مسائل.

سرنوشت پرونده انضباطی این دو دانشجو چه می‌شود؟

محمدعلی دادگستر نیا، مدیر روابط عمومی وزارت علوم، در ایکس نوشت: با دستور وزیر علوم از دیروز پیگیر مشکل سنوات دانشجویان بودم، سنوات «محمدحسین شعائی» تا هفته آینده حل خواهد شد و هیچ مشکلی برای اتمام تحصیل نخواهد داشت. مجبوز سنوات «علیرضا کاظمی» هم تا یکشنبه صادر خواهد شد. دانشجویان دیگر هم اگر مشکلی دارند حتما اطلاع دهند.