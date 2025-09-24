En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

دو دانشجوی دانشگاه علامه در آستانه اخراج

برخلاف ادعای وزیر علوم، احکام انضباطی سال ۱۴۰۱ همچنان بر تحصیل دانشجویان تاثیرگذار است.
کد خبر: ۱۳۳۰۴۶۹
| |
1154 بازدید
دو دانشجوی دانشگاه علامه در آستانه اخراج

به گزارش تابناک به نقل از شرق؛ «علیرضا کاظمی مقدم» دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین‌الملل و «محمدحسین شعاعی» دانشجوی کارشناسی رشته علوم سیاسی هر دو از دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی که در اعتراضات سال ۱۴۰۱ حکم دو ترم محرومیت از تحصیل دریافت کردند، حالا در آستانه اخراج از دانشگاه هستند.

این مساله، بر خلاف ادعای وزیر علوم درباره بازگشت همه دانشجویان تعلیق شده به تحصیل و بسته شدن تمام پرونده‌های مربوط به اعتراضات سال ۱۴۰۱ است. حسین سیمایی‌صراف در نشستی با خبرنگاران در تاریخ ۲۹ شهریورماه در دانشگاه تربیت مدرس گفت: «کسانی که از دانشگاه اخراج شده و از تحصیل محروم شدند ۳۰۰ نفر بودند که همه بازگشتند در برخی از این موارد، این محرومیت در سنوات تحصیلی آنها لحاظ شده بود و، چون نتوانستند در مهلت قانونی تحصیل خود را به پایان برسانند به علت پایان یافتن این سنوات از تحصیل اخراج شده بودند. در حال حاضر پرونده‌ی باز یا دانشجویی بلاتکلیف نداریم.»، اما پرونده این دو دانشجو که تنها یکی از چندین و چند پرونده‌ای است که همچنان در جریان است، اما رسانه‌ای نشده، خلاف حرف وزیر را نشان می‌دهد.

«سازمان امور دانشجویان» دولت جدید حکم صادرشده در سال ۱۴۰۱ برای من را عینا تایید کرد

«علیرضا کاظمی مقدم» در سال ۱۴۰۱ هنگامی که دانشجوی ترم ۴ ارشد بود، به مدت دو ترم از تحصیل محروم شد: «پس از اجرا شدن حکم دو ترم محرومیت از تحصیل که با احتساب سنوات بود، من از ترم ۶ دوباره وارد دانشگاه شدم. پس از پایان حکم، من دو ترم به تحصیل ادامه دادم و حالا که می‌خواهم از پایان‌نامه‌ام دفاع کنم، به من گفته شده وزارت علوم اعتراض شما به حکم دو ترم منع از تحصیل را رد کرده و در نتیجه سنواتی که به علت محرومیت از تحصیل از دست داده‌اید قابل بازگشت نیست، در نتیجه من حالا علنا اخراج شده‌ام.»

او می‌گوید در دولت قبل نسبت به این حکم به شورای مرکزی وزارت علوم اعتراض زده است، اما در آن دوره اعتراض آنها رد شد، حالا نیز در دولت جدید، وزارت علوم جواب منفی به اعتراض دوباره او داده: «ما در دولت جدید به سازمان امور دانشجویان اعتراض زدیم و در جواب اعتراض ما عینا حکم دو ترم محرومیت از تحصیل ما تایید و اجرای آن قانونی در نظر گرفته شد.»

دانشجوی دیگری را نیز با چنین موردی اخراج کرده‌اند

«محمدحسین شعاعی» دیگر دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی است که وزارت علوم دولت جدید به تحصیل او کمکی نکرده است. به نقل از رسانه «دانشجویان متحد» این دانشجو می‌گوید آموزش دانشگاه به او گفته دیگر امکان تحصیل با سنوات قانونی و مرسوم را ندارد: «ابتدای هفته به دنبال تماس دانشگاه علامه طباطبایی برای پیگیری ۶ واحد باقیمانده کارشناسی به دانشگاه مراجعه کردم و شخص معاون آموزشی دانشکده اعلام کرد که به دلیل دو ترم تعلیقی که پشت سر گذاشته‌ام دیگر برای ترم آینده به من سنوات تعلق نمی‌گیرد.»

«محمد شعاعی» از دیگر دانشجویی می‌گوید که او هم تحت تاثیر حکم دو ترم منع از تحصیل حکم اخراج دریافت کرد: «مشابه همین کار را با «علی فراهانی» نیز انجام دادند تا او الان به جای دانشگاه در پادگان حضور داشته باشد.» او همچنین در انتها تاکید کرد که بنا به دلایل شخصی دیگر تمایلی به پیگیری بازگشت سنوات ترم‌های محروم شده از تحصیل نداشته و ندارد.

فرار رو به جلو یا تلاش برای پنهان کردن مساله؟

حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در تاریخ ۲۰ مرداد در دانشگاه علامه طباطبایی گفت: «تمام تلاش ما این بوده که این دانشجویان با مشکل تحصیلی و فارغ‌التحصیلی مواجه نشوند و اگر مورد خاصی هست به من اطلاع دهید.» او در گفت‌وگوی دیگری نیز به «لزوم درخواست عفو توسط اشخاص» برای حل شدن پرونده‌هایشان اشاره کرده است. حرف‌هایی که یا نوعی فرار رو به جلو برای وزارتخانه‌ای هستند که با شعار «وفاق ملی» بر سر کار آمده، اما برای رفع مسائل دانشجویان تمایلی ندارد، یا تلاشی است برای پنهان کردن ناتوانی «وزارت علوم دولت جدید» در حل کردن این مسائل.

سرنوشت پرونده انضباطی این دو دانشجو چه می‌شود؟

محمدعلی دادگستر نیا، مدیر روابط عمومی وزارت علوم، در ایکس نوشت: با دستور وزیر علوم از دیروز پیگیر مشکل سنوات دانشجویان بودم، سنوات «محمدحسین شعائی» تا هفته آینده حل خواهد شد و هیچ مشکلی برای اتمام تحصیل نخواهد داشت. مجبوز سنوات «علیرضا کاظمی» هم تا یکشنبه صادر خواهد شد. دانشجویان دیگر هم اگر مشکلی دارند حتما اطلاع دهند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
دانشجو دانشگاه علامه طباطبایی اعتراضات 1401 محرومیت از تحصیل اخراج از دانشگاه
دبیر و کشتی‌گیران، تاج را به وجد آوردند/ اطمینان قلعه‌نویی از صعود در جام‌جهانی و چند ابهام
نگاهی به پدیده "کلثوم اکبری"؛ چرا زنان قاتل نامرئی‌اند؟
پاسخ محکم و عقلانی ایران به مکانیسم ماشه / شعارهای هزینه‌زا کنار گذاشته می‌شود
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اخراج آقای بازیگر از دانشگاه به دلیل حرکت منشوری
آخرین جزئیات پرونده قتل امیر محمد خالقی
مهدی طارمی اخراج شد / VAR کارت قرمز را باطل کرد!
واکنش وزیر علوم به بازگشت ضیا نبوی به زندان
شهدای دانشجوی دانشگاه آزاد کرج در حملات اسراییل به ایران
برچسب منتخب
# دیدار پزشکیان و ترامپ # خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا موافق ملاقات ترامپ و پزشکیان هستید؟
الی گشت
مصاحبه طوفانی علیرضا دبیر پس از قهرمانی: اینترنشنال کثافت را نبینید  (۱۶۴ نظر)
فیلم جشن عروسی کامران تفتی و متین ستوده  (۱۴۹ نظر)
پزشکیان با ترامپ‌ دیدار کند استیضاحش می‌کنیم  (۱۲۱ نظر)
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود  (۱۱۳ نظر)
صداوسیما: 90 درصد مردم بمب اتم می‌خواهند  (۷۸ نظر)
غضنفری: دیدار پزشکیان با ترامپ خودکشی سیاسی است / ظریف به مکانیسم ماشه افتخار می‌کند!  (۷۷ نظر)
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد  (۷۲ نظر)
ویدیوی آموزش خیانت توسط خانم وکیل!  (۷۰ نظر)
بنزین سوپر هندی در راه ایران/ قیمت نهایی چقدر تمام می شود؟  (۶۹ نظر)
مذاکره مستقیم با امریکا بهترین راهکار است/ «نماینده ویژه» برای مذاکرات هسته‌ای تعیین شود  (۶۴ نظر)
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم  (۶۱ نظر)
قرار است ترامپ و پزشکیان در نیویورک دیدار و توافق کنند!  (۵۹ نظر)
تشویق ایستاده مکرون در سازمان ملل به خاطر موضعش  (۵۸ نظر)
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد  (۵۸ نظر)
تعجب و خجالت زن آلمانی از هیتلر گفتن ایرانی‌ها  (۴۸ نظر)
tabnak.ir/005a7B
tabnak.ir/005a7B