به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ وزارت دفاع اسپانیا تایید کرد هواپیمای نظامی حامل «مارگاریتا روبلس»، وزیر دفاع این کشور در مسیر عزیمت به لیتوانی و در حین پرواز در نزدیکی منطقه کالینینگراد روسیه دچار اختلال در سامانه جی‌پی‌اس خود شد.

به گزارش خبرگزاری «اروپا پرس»، مقام‌های اسپانیایی تایید کردند: «این هواپیمای نظامی صبح امروز (چهارشنبه) در حال پرواز در نزدیکی کالینینگراد بود که این حادثه برای آن اتفاق افتاد.»

در این هواپیما، علاوه بر روبلس، بستگان پرسنل نیروی هوایی اسپانیا نیز که در ماموریت دفاع هوایی جدید به اجرا در آمده از سوی ائتلاف ناتو در شرق اروپا شرکت دارند، حضور داشتند. این ماموریت از سوی ناتو پس از آنکه لهستان مدعی نقض حریم هوایی خود توسط پهپاد‌های روسی و سرنگون کردن این پهپاد‌ها شد، تحت عنوان ماموریت «نگهبان شرقی» به اجرا درآمد.

وزارت دفاع اسپانیا اعلام کرد چند روز پیش ارتش این کشور هشت هواپیمای روسیه را حین عملیات بر فراز دریای بالتیک رهگیری کرده است.

روبلس که ۶۸ سال دارد از سال ۲۰۱۸ به عنوان وزیر دفاع اسپانیا خدمت کرده است. در ماه ژوئن اعلام کرد اسپانیا «کاملا متعهد به ناتو و اتحادیه اروپا است.»

او در ماه اوت نیز از تشدید اقدامات کشور خود در تسریع و تقویت پروژه تولید جنگنده‌های نسل ششم اروپایی خبر داد. اسپانیا اخیرا اعلام کرد دیگر جنگنده‌های اف-۳۵ از آمریکا نخریده و به جای آن به روی تجهیزات ساخت اروپا تمرکز می‌کند.