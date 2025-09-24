En
اعتراف جولانی: از اسراییل می‌ترسیم

حاکم موقت دمشق می‌گوید «خطرات زیادی در ارتباط با تاخیر اسرائیل در مذاکرات و نقض مستمر حریم هوایی ما و تعرض به خاک سوریه از سوی آن وجود دارد.»
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ «احمد الشرع» معروف به «ابو محمد الجولانی» سرکرده هیات تحریر الشام که خود را رئیس دولت انتقالی سوریه معرفی کرده است، امروز چهارشنبه در کنفرانس موسسه خاورمیانه که در حاشیه نشست‌های مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک برگزار شد، هشدار داد: در صورتی که دمشق یک توافق امنیتی را با اسرائیل امضا نکند، تنش‌ها بر منطقه حاکم خواهند شد.

الشرع در این کنفرانس که بیش از ۲۵۰ دیپلمات، خبرنگار و تاجر حضور داشتند، گفت: ما کسانی نیستیم که برای اسرائیل دردسر و مشکل ایجاد می‌کنند، ما از اسرائیل می‌ترسیم.

به نوشته روزنامه لبنانی «الاخبار»، رئیس دولت انتقالی سوریه در ادامه نیز گفت: «خطرات زیادی در ارتباط با تاخیر اسرائیل در مذاکرات و نقض مستمر حریم هوایی ما و تعرض به خاک کشورمان از سوی آن وجود دارد.»

او همچنین مخالفت خود را با تقسیم شدن کشور سوریه ابراز داشته و گفت: اردن تحت فشار‌هایی قرار دارد و هر صحبتی درباره تقسیم سوریه، به عراق و ترکیه نیز آسیب وارد خواهد آورد.

الشرع با اشاره به اینکه «سوریه به تازگی از جنگی خارج شده که یک دهه و نیم ادامه داشت»، گفت: این مساله (تجزیه سوریه) همه ما را به نقطه صفر باز خواهد گرداند.

الشرع در اظهارات قبلی خود نیز احتمال دستیابی به توافقی گسترده که در آن سوریه، رژیم صهیونیستی را به رسمیت بشناسد، کم دانسته بود.

