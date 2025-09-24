En
جدیدترین فیلم فرهادی، محصول مشترک فرانسه و آمریکا

اصغر فرهادی فیلم‌برداری دهمین فیلم خود با نام «داستان‌های موازی» را به تازگی در پاریس آغاز کرده است.
کد خبر: ۱۳۳۰۴۶۴
| |
351 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ طبق خبر رسیده، «داستان‌های موازی» (Parallel Tales) روز ۸ سپتامبر (۱۷ شهریورماه) در پاریس کلید خورده است.

فیلم‌برداری این فیلم سه ماه ادامه خواهد داشت و ایزابل هوپر، ونسان کسل، ویرجینی افیرا، پییر نینه، آدام بئسا و کاترین دونو، از چهره‌های سینمای فرانسه، بازیگران اصلی «داستان‌های موازی» هستند. تاکنون ایزابل هوپر، آدام بئسا و کاترین دونو مقابل دوربین فرهادی رفته‌اند.

همچنین هایده صفی‌یاری تدوین «داستان‌های موازی» را بر عهده دارد.

کمپانی فرانسوی ممنتو (Memento Production) و کمپانی آمریکایی آنانیموس کانتنت (Anonymous Content) به همراه اصغر فرهادی تهیه‌کنندگان «داستان‌های موازی» هستند.

جدیدترین ساخته فرهادی محصول مشترک فرانسه، آمریکا، ایتالیا و بلژیک است.

 

