عکس پربازدیدِ الناز شاکردوست در سالن سینما

\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u061b \u0627\u0644\u0646\u0627\u0632 \u0634\u0627\u06a9\u0631\u062f\u0648\u0633\u062a\u060c \u0639\u06a9\u0633 \u062c\u0627\u0644\u0628\u06cc \u0627\u0632 \u0627\u06a9\u0631\u0627\u0646 \u0641\u06cc\u0644\u0645 \u0633\u06cc\u0646\u0645\u0627\u06cc\u06cc \u00ab\u06af\u0648\u0632\u0646\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u062a\u0648\u0628\u0627\u0646\u00bb\u060c \u062f\u0631 \u0633\u0627\u0644\u0646 \u0633\u06cc\u0646\u0645\u0627 \u0647\u062f\u06cc\u0634 \u0645\u0627\u0644\u060c \u062f\u0631 \u0635\u0641\u062d\u0647 \u0627\u06cc\u0646\u0633\u062a\u0627\u06af\u0631\u0627\u0645\u0634 \u0645\u0646\u062a\u0634\u0631 \u06a9\u0631\u062f.