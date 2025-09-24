En
کدام بازیگر افسانه جومونگ فوت کرده است؟

بازیگری که در ایران بصورت تقریبی بسیاری از مردم او را در نقش وزیر بولگه در سریال جومونگ می‌شناسند مدتی پیش فوت کرده است. او نقش دایی تسو را بازی کرده بود.
کد خبر: ۱۳۳۰۴۵۹
578 بازدید

به گزارش تابناک؛ سونگ مین هیُنگ سال گذشته و در سن ۷۰ سالگی بعداز مدتی مبارزه با سرطان کیسه صفرا از دنیا رفت. او تا قبل از این واقعه اعلام کرده بود که ۴ بار در مبارزه با سرطان کبد پیروز شده، اما متاسفانه این بار تسلیم این بیماری شد.

وی در سال ۱۳۴۵(شمسی) به عنوان یه بازیگر کودک شروع به کار کرد. اون در چندین سریال موفق از جمله افسانه، قلعه آسمان، لیگ جذاب و آقای ملکه حضور داشت. مهم‌تر از همه، اون در نقش پدر یانگ ئه در سریال طولانی خانم یانگ ئه بی‌ادب حضور داشت، سریالی که به مدت ۱۷ فصل از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۸ پخش شد. 

