مجری تلویزیون ازدواج بازیگران را تبریک گفت

المیرا شریفی‌مقدم، در یک استوری اینستاگرامی به فیلم عروسی بازیگران «متین ستوده، کامران تفتی و محمد نادری» که به شدت در فضای مجازی وایرال شده، واکنش نشان داد.
| |
به گزارش تابناک؛ المیرا شریفی مقدم مجری تلویزیون؛ در یک استوری اینستاگرامی به فیلم عروسی بازیگران «متین ستوده، کامران تفتی و محمد نادری» که به شدت در فضای مجازی وایرال شده، واکنش نشان داد.

در این استوری، المیرا با لحنی دوستانه و صمیمی به این چند هنرمند تبریک گفت و از شادی و زیبایی این مراسم عروسی قدردانی کرد. او با انتشار تصاویری از لحظات شادی که در این مراسم به ثبت رسیده، نشان داد که این رویداد چقدر برای طرفداران و دوستداران این هنرمندان مهم و خاص بوده است.

واکنش مجری تلویزیون به وایرال شدن فیلم عروسی بازیگران

المیرا شریفی مقدم مجری تلویزیون استوری اینستاگرام فیلم عروسی متین ستوده کامران تفتی محمد نادری
