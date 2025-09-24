مجری تلویزیون ازدواج بازیگران را تبریک گفت

المیرا شریفی‌مقدم، در یک استوری اینستاگرامی به فیلم عروسی بازیگران «متین ستوده، کامران تفتی و محمد نادری» که به شدت در فضای مجازی وایرال شده، واکنش نشان داد.

در این استوری، المیرا با لحنی دوستانه و صمیمی به این چند هنرمند تبریک گفت و از شادی و زیبایی این مراسم عروسی قدردانی کرد. او با انتشار تصاویری از لحظات شادی که در این مراسم به ثبت رسیده، نشان داد که این رویداد چقدر برای طرفداران و دوستداران این هنرمندان مهم و خاص بوده است.