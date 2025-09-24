به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ تصاویر ماهوارهای به دست آمده نشان میدهد که رژیم صهیونیستی شهر غزه را به طور کامل از چند جهت اصلی محاصره کرده است. این تصاویر که در ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۵ ثبت شدهاند، نشاندهنده تمرکز وسایل و تجهیزات نظامی رژیم صهیونیستی در محله الکرامه در شمال غرب شهر غزه و همچنین پیشروی آنها در شمال شرق شهر در منطقه شیخ رضوان و خیابان الجلاء است.
طبق گزارش شبکه الجزیره، علاوه بر این، تجهیزات نظامی رژیم صهیونیستی روز سهشنبه در منطقه تل الهوا نزدیک منطقه دانشگاهها در جنوب شهر غزه نیز پیشروی کردهاند.
فعالان محلی پیشروی تجهیزات نظامی در این محورها را ثبت کردهاند و گزارش دادهاند که این نیروها به محلههایی رسیدهاند که هنوز ساکنان آنها را ترک نکردهاند. در شمال غرب شهر غزه، نیروهای رژیم صهیونیستی صبح امروز وارد خیابان النصر شدند و دهها خانواده زیر آتش مداوم حملات هوایی و پهپادی گرفتار شدهاند.
طبق گزارش الجزیره، نقشهای که از شمال نوار غزه تهیه شده، ۹ نقطه را نشان میدهد که رژیم صهیونیستی به مدت چند ماه به طور تقریباً ثابت در آنها مستقر بوده است. این نقاط در منطقه حائل ایجاد شده توسط رژیم صهیونیستی قرار دارند و از منطقه بیت لاهیا در شمال، عبور از گذرگاه ایرز، شرق جبالیا و تا محله الشجاعیه در جنوب ادامه دارند. علاوه بر این، چهار نقطه دیگر در شرق محله الزیتون و نقاطی در منطقه نتساریم در مسیر صلاح الدین مستقر هستند.
رژیم صهیونیستی شدت بمباران و تخریب در محورهایی که عملیات خود را در آنها متمرکز کرده، افزایش داده است. خبرنگاران حاضر در غزه گزارش دادهاند که طی هفتههای گذشته دهها عملیات تخریب و بمباران در محلههای شیخ رضوان، الصبره، الزیتون و تل الهوا صورت گرفته است. تصاویر ماهوارهای ثبت شده بین ۱۸ اوت و ۲۱ سپتامبر نشان میدهند که روند تخریب منازل در این مناطق، به ویژه در جبالیا البلد و اطراف شیخ رضوان، با سرعت بالایی ادامه دارد.
مساحت تخریب شده در این مناطق تقریباً ۱.۹ کیلومتر مربع برآورد میشود و علاوه بر آن، حدود ۷۰ نقطه دیگر برای عملیات تخریب و بمباران در محلههای الزیتون، الصبره، تل الهوا و سایر مناطق مشخص شده است.
رژیم صهیونیستی برای پیشروی و تخریب از خودروهای نظامی بمبگذاری شده استفاده کرده است که موجب وحشت ساکنان و آوارگان در غزه شدهاند. این خودروها حاوی مقادیر زیادی مواد منفجره هستند و انفجار آنها باعث تخریب گسترده و صدای مهیبی مشابه «زلزله» در منطقه میشود.
تیم الجزیره گزارش داده است که یکی از این خودروهای بمبگذاری شده صبح امروز در محله الصبره منفجر شد. تصاویر قبل و بعد از انفجار، حجم تخریب منازل و غیرقابل سکونت شدن آنها را نشان میدهد که باعث شوک و ترس ساکنان شده است.
برآوردهای رژیم صهیونیستی حاکی است که نزدیک به ۵۰۰ هزار فلسطینی پس از آغاز مرحله دوم عملیات نظامی با عنوان «ارابههای گدعون» از شمال غزه به سمت جنوب مهاجرت کردهاند. هدف از این عملیات، کنترل کامل شهر غزه و خالی کردن آن از ساکنان و آوارگان اعلام شده است.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل گزارش داده است که نیمی از ۲۴۶ هزار و ۸۰۰ مورد ثبت شده جابجایی جمعیت از نیمه اوت تاکنون، تنها در هفته گذشته رخ داده است. گزارشها حاکی از آن است که بسیاری از خانوادههای آواره در خیابانها یا چادرهای موقت به سر میبرند و برای زنده ماندن تلاش میکنند.
آوارگان از شهر غزه با مشکلات شدید انسانی مواجه هستند، چراکه جابجایی از شمال به جنوب به دلیل هزینههای بالا، ازدحام شدید در خیابان الرشید و نبود چادر و فضای کافی برای اسکان صدها هزار نفر با دشواری همراه است. مناطق میانی نوار غزه و مواصی خان یونس که پیش از این نیز با جمعیت شهر رفح و اکثریت جمعیت خان یونس متراکم بوده، ظرفیت پذیرش این موج جدید آوارگان را ندارد.
