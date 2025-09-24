ادارات اردبیل پنجشنبه‌ها تعطیل شد

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار اردبیل گفت: با تصویب کارگروه مدیریت مصرف انرژی استان و تأیید استاندار و با هدف صرفه‌جویی در مصرف حامل‌های انرژی و نیز ارتقای بهره‌وری منابع، تا اطلاع ثانوی فعالیت همه دستگاه‌های اجرایی استان به جز دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان در روزهای پنجشنبه به‌صورت دورکاری خواهد بود.