ادارات اردبیل پنجشنبه‌ها تعطیل شد

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار اردبیل گفت: با تصویب کارگروه مدیریت مصرف انرژی استان و تأیید استاندار و با هدف صرفه‌جویی در مصرف حامل‌های انرژی و نیز ارتقای بهره‌وری منابع، تا اطلاع ثانوی فعالیت همه دستگاه‌های اجرایی استان به جز دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان در روزهای پنجشنبه به‌صورت دورکاری خواهد بود.
کد خبر: ۱۳۳۰۴۴۳
350 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ عزیز حبیبی درباره ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی در سایر روز‌های هفته نیز اظهار کرد: مطابق اطلاعیه قبلی، ساعات فعالیت ادارات از راس ساعت ۷ صبح تا دقیقا ۱۴:۳۰ ظهر روز‌های شنبه تا چهارشنبه تعیین شده است.

وی تأکید کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی استان اردبیل به گونه‌ای برنامه‌ریزی نمایند تا کار‌های ارباب رجوع در پنج روز نخست هفته انجام گیرد و دورکاری روز پنجشنبه خللی در خدمت‌رسانی به هم‌استانی‌های عزیز ایجاد نکند.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار اردبیل در خصوص نحوه فعالیت بانک‌ها بیان کرد: نحوه فعالیت بانک‌های استان تابع دستورالعمل و بخشنامه‌های شورای هماهنگی بانک‌های کشور خواهد بود.

 استانداری اردبیل در ۲ مهر، حبیبی بیان کرد: همچنین فعالیت بخش‌های قضایی استان اردبیل بر اساس دستورالعمل اختصاصی صادر شده از سوی دادگستری استان خواهد بود.

علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۲
0
0
پاسخ
انشالله ادارات استان مازندران هم پنجشنبه ها تعطیل گردد تا شاغلان با تجدید قوا بتوانند بهتر درخدمت مردم درروزهای شنبه تا چهارشنبه باشند، قطعا راندمان کاری بسیار بهتروبیشترخواهد گردید.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۲
0
0
پاسخ
استان قم هم همین کار رو کرده ولی - شرکت برق خلاف اون عمل میکنه
tabnak.ir/005a6l