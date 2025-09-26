En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تابناک گزارش می‌دهد؛

رونمایی از روش جدید دلالان برای گران فروشی / کاهش ۳۰ درصدی مسکن واقعی است؟

در شرایطی که گفته می‌شود قیمت مسکن تا ۳۰ درصد کاهشی شده است، اما همچنان قیمت‌ها در بازار بالا بوده و تغییری احساس نمی‌شود که این موضوع به سردرگمی خریداران منجر شده است.
کد خبر: ۱۳۳۰۴۴۱
| |
4 بازدید

رونمایی از روش جدید دلالان برای گران فروشی / کاهش ۳۰ درصدی مسکن واقعی است؟

در شرایطی که بسیاری از متولیان حوزه مسکن از کاهش قیمت مسکن به واسطه کاهش نرخ ارز خبر می‌دهند و قیمت‌ها در برخی مناطق تا ۳۰ درصد افت کرده است و بسیاری از مالکان برای جلوگیری از کاهش بیشتر، به تهاتر با ویلا، خودرو و طلا روی آورده‌اند، اما دلالان مسکن دربرابرکاهش قیمت مقاومت کرده و می‌خواهند حرف خود را به کرسی بنشانند. 
 
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، درماه‌های اخیر، کاهش انتظارات تورمی به کساد شدن بازار بخر و بفروش‌ها منجر شد به طوری که برای آپارتمان‌هایی با قیمت‌های اعلامی جدید مشاوران املاک مشتری چندانی وجود ندارد و تلاش آنها براین است تا با قیمت‌های موردنظر خود به بازار جهت دهی کنند. 
 
حکمرانی دلالان منطقه در بازار ملک
 
به نظرمی رسد، با کاهش تقاضای سرمایه‌گذاری در بازار مسکن بار‌ها دیده شده است که برخی دلالان، فایل‌های زیر قیمت را به ویژه در مناطق شمالی تهران خریداری و با سود بیش از نرخ تورم، آپارتمان مدنظر را فایل کرده و به مصرف کنندگان قالب می‌کنند. 
 
بررسی‌های میدانی تابناک نشان می‌دهد که قیمت خرید و فروش دربرخی از مناطق درتهران تابع قیمت منطقه و اصول مشخصی نیست بلکه این دلالان هستند که به منطقه قیمت می‌دهند البته برخی سرمایه‌گذار‌ها نیز، واحد‌ها را خریداری کرده و اجاره هم نمی‌دهند و برای آن‌که مشمول مالیات خانه خالی نشوند آپارتمان را با سند وکالتی واگذار می‌کنند و آن واحد را بین خودشان معامله کرده، اما سند نمی‌زنند تا بتوانند با قیمت دلخواه به فروش برسانند.
 
شیوه کار دلالان مسکن  اینگونه است که معمولا با انتشار اخبار و تحلیل‌های نادرست مبنی بر ادامه افزایش قیمت و مقاومت بازار در برابر کاهش، تلاش دارند تا خریداران را متقاعد کنند که فرصت خرید را از دست ندهند؛ همچنین با کتمان کاهش واقعی قیمت‌ها، تلاش دارند تا قیمت ملک‌های خود را در سطوح بالایی که پیش از این وجود داشته، حفظ کنند تا از ضرر‌های احتمالی جلوگیری کنند.
 
آدرس غلط دادن به خریدار  در ازای پول بیشتر
 
مافیای مسکن معمولا با تزریق اطلاعات غلط به بازار، سعی داردتا حباب قیمتی را که به سود آنهاست، حفظ کرده یا حتی بزرگتر جلوه دهند تا خریداران مجبور به پرداخت پول بیشتری از آنچه واقعیت موجود است پرداخت کنند. 
 
این کتمان سازی هم بازار را از وند طبیعی و شفاف خارج کرده و دچار عدم تعادل و التهاب می‌کند و مانع از شکل‌گیری یک بازار سالم و رقابتی می‌شود و هم خریداران واقعی را تا حد زیادی ناامید می‌کند به طوری که وقتی خریداران شاهد این تناقض بین واقعیت بازار و اطلاعات منتشر شده هستند، سردرگم شده و از ورود به بازار و انجام معاملات واقعی منصرف می‌شوند و همین موضوع به رکود بیشتر بازار ملک دامن می‌زند.
 
 تنها کسانی از این وضعیت سود می‌برند سوداگرانی هستند که با ایجاد فضای کاذب و غیرشفاف، به اهداف مالی خود می‌رسند، در حالی که بخش اعظم جامعه متضرر می‌شوند؛ بنابراین سرمایه‌گذاران واقعی که قصد سرمایه‌گذاری بلندمدت در بخش مسکن را دارند، با وجود اطلاعات نادرست و فضای غیرشفاف، با ریسک‌های بیشتری رو‌به‌رو می‌شوند که ممکن است آنها را از سرمایه‌گذاری منصرف کند.
 
به گزارش تابناک، کتمان کاهش قیمت توسط مافیا و سوداگران بازار مسکن، تلاشی برای کنترل و مدیریت بازار به نفع خودشان است که در نهایت منجر به عدم تعادل، رکود و ناامیدی خریداران می‌شود این درحالی است که کاهش واقعی قیمت مسکن به حاشیه می رود. 
اشتراک گذاری
برچسب ها
قیمت مسکن قیمت مسکن ملی قیمت خانه در تهران قیمت خرید و فروش مسکن گران فروشی دلالان مسکن قیمت مسکن تهران
عکس: چرا ایران اینترنشنال اسرائیلی است؟!
دبیر و کشتی‌گیران، تاج را به وجد آوردند/ اطمینان قلعه‌نویی از صعود در جام‌جهانی و چند ابهام
نگاهی به پدیده "کلثوم اکبری"؛ چرا زنان قاتل نامرئی‌اند؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
۴۱ سال صبر کنید؛ خانه دار می‌شوید!
پیش بینی جدید از قیمت مسکن/ دلیل تغییر سلیقه مالکان در تعیین اجاره چیست؟
قیمت آپارتمان در منطقه ۲/ بهای مسکن از شمال تا قلب تهران
با ۴۰۰ میلیون کجای تهران می‌توان اجاره کرد؟/ مستاجران بخوانند
آمار‌های تکان دهنده از فقر مسکن/پشت بام خوابی و خانه‌های اشتراکی هر روز بیشتر از دیروز
شیوه جدید تعاونی‌ها برای پول گرفتن از مردم/ چه کسانی باعث تعطیلی مسکن ملی شدند؟
وضعیت بازار اجاره در مناطق مختلف تهران چگونه است؟ / رونمایی از الگوی جدید برای خرید و فروش ملک
با ۲ میلیارد تومان کجای تهران می‌توان خانه خرید؟ /قیمت ارزان‌ترین محله‌های تهران + جدول
با ۴ میلیارد تومان کجای تهران می‌توان خانه خرید؟/ اقتصادی‌ترین محله‌های تهران را بشناسید
قیمت مسکن ملی در قراردادها ثابت است
کفش‌هایی که با آب مقدس رود اردن پر شده‌اند
معامله دلاری و یورویی خانه‌های لاکچری منطقه ۱ پایتخت! /صرافی‌ها، پای کار تخلفات مسکن
با ۳ میلیارد تومان کجای تهران می توان خانه خرید؟/اقتصادی ترین محله های پایتخت+ جدول
اجاره آپارتمان در غرب تهران/رهن کامل در منطقه ۵ چقدر آب می‌خورد؟
قیمت اجاره ها بی سر وصدا بالا رفت/قانونی که اجرا نشد و هیچ کس هم به روی خودش نیاورد !
بازار مسکن یک پله دیگر افت کرد
کلاهبرداری جدید با مسکن ۲۵ متری!/ جدال ادامه دار بر سر خانه‌های قوطی کبریتی
۶ ماه دوم سال قیمت خانه چه می‌شود؟/طالع بینی بازار مسکن در ماه های آینده
اگر دوست صمیمی ندارید، حتما بخوانید
آیا ویروس کرونا ۱۳۰ سال پیش به وجود آمده‌ است؟
برچسب منتخب
# دیدار پزشکیان و ترامپ # خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا موافق ملاقات ترامپ و پزشکیان هستید؟
الی گشت
فیلم جشن عروسی کامران تفتی و متین ستوده  (۱۵۰ نظر)
پزشکیان با ترامپ‌ دیدار کند استیضاحش می‌کنیم  (۱۲۳ نظر)
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود  (۱۱۵ نظر)
ویدیوی آموزش خیانت توسط خانم وکیل!  (۸۰ نظر)
صداوسیما: 90 درصد مردم بمب اتم می‌خواهند  (۷۹ نظر)
غضنفری: دیدار پزشکیان با ترامپ خودکشی سیاسی است / ظریف به مکانیسم ماشه افتخار می‌کند!  (۷۸ نظر)
تشویق ایستاده مکرون در سازمان ملل به خاطر موضعش  (۷۳ نظر)
مذاکره مستقیم با امریکا بهترین راهکار است/ «نماینده ویژه» برای مذاکرات هسته‌ای تعیین شود  (۶۴ نظر)
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم  (۶۱ نظر)
قرار است ترامپ و پزشکیان در نیویورک دیدار و توافق کنند!  (۵۹ نظر)
میگ‌های 29 به ایران رسیده، سوخو 35 هم در راه است!  (۵۸ نظر)
فیلم جشن عروسی محمد نادری خالق جناب خان  (۵۳ نظر)
هشدار انجمن گاوداران درمورد قیمت گوشت قرمز / گاوهایمان گوشت خوار شده‌اند به دادمان برسید  (۴۹ نظر)
تعجب و خجالت زن آلمانی از هیتلر گفتن ایرانی‌ها  (۴۸ نظر)
لفاظی ترامپ در سازمان ملل درباره حمله به ایران + زیرنویس  (۴۶ نظر)
tabnak.ir/005a6j
tabnak.ir/005a6j