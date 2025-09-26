رونمایی از روش جدید دلالان برای گران فروشی / کاهش ۳۰ درصدی مسکن واقعی است؟

در شرایطی که بسیاری از متولیان حوزه مسکن از کاهش قیمت مسکن به واسطه کاهش نرخ ارز خبر میدهند و قیمتها در برخی مناطق تا ۳۰ درصد افت کرده است و بسیاری از مالکان برای جلوگیری از کاهش بیشتر، به تهاتر با ویلا، خودرو و طلا روی آوردهاند، اما دلالان مسکن دربرابرکاهش قیمت مقاومت کرده و میخواهند حرف خود را به کرسی بنشانند.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، درماههای اخیر، کاهش انتظارات تورمی به کساد شدن بازار بخر و بفروشها منجر شد به طوری که برای آپارتمانهایی با قیمتهای اعلامی جدید مشاوران املاک مشتری چندانی وجود ندارد و تلاش آنها براین است تا با قیمتهای موردنظر خود به بازار جهت دهی کنند.
حکمرانی دلالان منطقه در بازار ملک
به نظرمی رسد، با کاهش تقاضای سرمایهگذاری در بازار مسکن بارها دیده شده است که برخی دلالان، فایلهای زیر قیمت را به ویژه در مناطق شمالی تهران خریداری و با سود بیش از نرخ تورم، آپارتمان مدنظر را فایل کرده و به مصرف کنندگان قالب میکنند.
بررسیهای میدانی تابناک نشان میدهد که قیمت خرید و فروش دربرخی از مناطق درتهران تابع قیمت منطقه و اصول مشخصی نیست بلکه این دلالان هستند که به منطقه قیمت میدهند البته برخی سرمایهگذارها نیز، واحدها را خریداری کرده و اجاره هم نمیدهند و برای آنکه مشمول مالیات خانه خالی نشوند آپارتمان را با سند وکالتی واگذار میکنند و آن واحد را بین خودشان معامله کرده، اما سند نمیزنند تا بتوانند با قیمت دلخواه به فروش برسانند.
شیوه کار دلالان مسکن اینگونه است که معمولا با انتشار اخبار و تحلیلهای نادرست مبنی بر ادامه افزایش قیمت و مقاومت بازار در برابر کاهش، تلاش دارند تا خریداران را متقاعد کنند که فرصت خرید را از دست ندهند؛ همچنین با کتمان کاهش واقعی قیمتها، تلاش دارند تا قیمت ملکهای خود را در سطوح بالایی که پیش از این وجود داشته، حفظ کنند تا از ضررهای احتمالی جلوگیری کنند.
آدرس غلط دادن به خریدار در ازای پول بیشتر
مافیای مسکن معمولا با تزریق اطلاعات غلط به بازار، سعی داردتا حباب قیمتی را که به سود آنهاست، حفظ کرده یا حتی بزرگتر جلوه دهند تا خریداران مجبور به پرداخت پول بیشتری از آنچه واقعیت موجود است پرداخت کنند.
این کتمان سازی هم بازار را از وند طبیعی و شفاف خارج کرده و دچار عدم تعادل و التهاب میکند و مانع از شکلگیری یک بازار سالم و رقابتی میشود و هم خریداران واقعی را تا حد زیادی ناامید میکند به طوری که وقتی خریداران شاهد این تناقض بین واقعیت بازار و اطلاعات منتشر شده هستند، سردرگم شده و از ورود به بازار و انجام معاملات واقعی منصرف میشوند و همین موضوع به رکود بیشتر بازار ملک دامن میزند.
تنها کسانی از این وضعیت سود میبرند سوداگرانی هستند که با ایجاد فضای کاذب و غیرشفاف، به اهداف مالی خود میرسند، در حالی که بخش اعظم جامعه متضرر میشوند؛ بنابراین سرمایهگذاران واقعی که قصد سرمایهگذاری بلندمدت در بخش مسکن را دارند، با وجود اطلاعات نادرست و فضای غیرشفاف، با ریسکهای بیشتری روبهرو میشوند که ممکن است آنها را از سرمایهگذاری منصرف کند.
به گزارش تابناک، کتمان کاهش قیمت توسط مافیا و سوداگران بازار مسکن، تلاشی برای کنترل و مدیریت بازار به نفع خودشان است که در نهایت منجر به عدم تعادل، رکود و ناامیدی خریداران میشود این درحالی است که کاهش واقعی قیمت مسکن به حاشیه می رود.