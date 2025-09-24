بازگشت مجدد یزدانی به کمیسیون جهانی

با رایزنی فدراسیون کشتی، حسن یزدانی دوباره به عنوان عضو کمیسیون ورزشکاران اتحادیه جهانی کشتی انتخاب شد.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ انتخابات کمیسیون ورزشکاران اتحادیه جهانی کشتی در خلال رقابت‌های جهانی کشتی در شهر زاگرب کرواسی برگزار شد.

بر این اساس با رایزنی‌های گسترده فدراسیون در کرواسی، با رأی‌گیری بعمل آمده از کشتی‌گیران حاضر در این رقابت‌ها حسن یزدانی اسطوره کشتی آزاد ایران که ۱۰ مدال طلا، نقره و برنز المپیک و جهان را در کارنامه دارد، مجددا به عضویت کمیسیون ورزشکاران اتحادیه جهانی کشتی در آمد.

تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی ایران در حالی در رقابت‌های جهانی ۲۰۲۵ کرواوسی با کسب مدال‌های رنگارنگ برای نخستین بار و به طور همزمان بعنوان قهرمانی جهان رسیدند که شاید در سال‌های گذشته رسیدن به این افتخار، بسیار دور از ذهن بود.

تیم ملی کشتی آزاد با کسب ۲ طلا، ۲ نقره و ۳ برنز و تیم ملی کشتی فرنگی با کسب ۴ طلا، ۲ نقره و ۲ برنز به عنوان قهرمانی جهان در کرواسی دست یافتند. این موفقیت در حالی برای کشتی ایران بدست آمد که اولین بار در تاریخ این رشته و در ۷۵ سال حضور تیم‌های ایران در رقابت‌های جهانی بدست آمد.