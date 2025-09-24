روند افزایشی سزارین در کشور

معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: برای یک زایمان طبیعی، حدود ۷ تا ۸ ساعت مراقبت نیاز است، وقتی تعرفه زایمان این‌قدر پایین است که متخصص در این ۸ ساعت می‌تواند ۸ سزارین انجام دهد، در نتیجه به سمت سزارین می‌رود.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت، گفت: در کشور‌های توسعه یافته، نرخ سزارین بسیار پایین و در کشور‌های اسکاندیناوی این میزان کمتر از ۲۰ درصد است، با این حساب در کشور‌های پیشرفته کمتر از روش سزارین استفاده می‌شود.

وی درباره عوامل افزایش زایمان سزارین در کشور گفت: نظام پرداخت، رفتارساز است؛ اگر به روند زایمان طبیعی و سزارین نگاه کنید، موانعی می‌بینید که باعث شده تمایل مادران باردار و پزشکان به سمت زایمان سزارین باشد.

معاون وزیر بهداشت بیان کرد: باید به تمام ابعاد این موضوع توجه کرد؛ از طرفی تجربه زایمان خوشایند نیز وجود دارد که باید برای مادر باردار اتفاق بیفتد، این موضوع نیازمند محیط مناسب است؛ اولین نکته، حفظ کرامت مادر است و باید حریم خصوصی او حفظ شده و با احترام با او برخورد شود، اگر محیط از لحاظ بهداشت و حریم شخصی مناسب نباشد، تجربه ناخوشایندی برای مادر باردار به همراه خواهد داشت.

‌نمی‌توان سزارین را به صورت دستوری کاهش داد

رئیسی گفت: در قانون برنامه هفتم توسعه کشور نیز آمده که سزارین سالانه باید ۵ درصد کاهش یابد، اما آیا می‌توان به صورت دستوری این کار را انجام داد؟

وی اظهار کرد: نکته بعدی، تکنیک زایمان است؛ در کشور‌های توسعه یافته، زایمان بدون درد تبلیغ می‌شود، مصاحبه‌هایی که بعد از زایمان‌های بدون درد انجام شده، نشان می‌دهد که مادر باردار راضی بوده و به دیگر مادران نیز توصیه می‌کنند، این موضوع در کشور هنوز به خوبی راه نیفتاده است.

معاون وزیر بهداشت ادامه داد: موضوع بعدی، فرهنگ‌سازی است؛ این‌که سزارین یک نوع افتخار باشد که یک متخصص انجام داده یا در تاریخ خاص اتفاق افتاده هم وجود دارد، وقتی یک مادر برای اولین بار باردار می‌شود، اگر زایمان او از طریق سزارین باشد، برای دومین بار هم صد درصد باید سزارین انجام بدهد، بنابراین تمرکز بر اولین زایمان با آماده بودن زیرساخت‌ها اهمیت دارد.

وی بیان کرد: عامل دیگر این‌که مامایی در کشور ما کم رنگ شده است؛ در حال حاضر مامایی و تکنیک‌های آن ضعیف شده و مادران باردار به محض حاملگی به متخصص مراجعه می‌کنند و آن متخصص نیز، چون نمی‌تواند ۸ ساعت وقت بگذارد و تعرفه مناسبی دریافت نکند، به دنبال سزارین می‌رود.

رئیسی افزود: اگر یک زایمان طول بکشد و نوزاد دچار مشکل شود، موضوعی است که به قوانین بر می‌گردد که در این زمینه باید برای اطمینان بخشی به متخصصان زنان و زایمان تلاش شود، وقتی این همه ماما و متخصص زنان تربیت شده، انتظار این است که به صورت گروهی کار کنند.

معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: امکان دارد در برخی بیمارستان‌ها تعداد زایمان طبیعی افزایش پیدا کرده باشد، اما وقتی دقت کنیم، مشاهده می‌شود که سزارین‌ها به بیمارستان دیگری منتقل شده است، تا وقتی این موارد اصلاح نشود، تعداد سزارین در کشور کاهش نخواهد یافت.