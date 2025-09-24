زمان نتایج نهایی آزمون ارشد اعلام شد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ مدیرکل روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به ضرورت اجرای آییننامه پذیرش با آزمون استعدادهای درخشان از اعلام نتایج نهایی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته در اواسط مهر خبر داد.
علیرضا کریمیان ضمن بیان این مطلب گفت: بر اساس آییننامه پذیرش با آزمون استعدادهای درخشان، دانش آموختگانی که رتبه اول دوره کارشناسی پیوسته را در بین دانشجویان همرشته و همورودی کسب کرده و طی ۸ نیمسال تحصیلی دانش آموخته شدهاند، در صورت شرکت در آزمون سراسری ورود به دوره کارشناسی ارشد با کسب نصاب علمی حداقل ۹۰ درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده در گزینش آزاد هر کد محل تحصیل، توسط سازمان سنجش آموزش کشور به میزان ۱۰ درصد ظرفیت به صورت مازاد بر ظرفیت و حداقل یک نفردر هر کد رشته محل به یکی از دانشگاهها معرفی میشوند.
مشاور رئیس سازمان سنجش آموزش کشور افزود: در اجرای مفاد این آییننامه با توجه به شرایط جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی و جابجایی آزمونهای پایان ترم دوم سال تحصیلی ۱۴۰۴ - ۱۴۰۳ از تیرماه به شهریورماه، از دانشگاهها خواسته شده که نسبت به ورود اطلاعات و مشخصات افراد واجد شرایط هر گروه آموزشی تا ۷ مهرماه اقدام کنند تا امکان تکمیل اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد فراهم و به فاصله کوتاهی نتایج نهایی اعلام شود.
دکتر کریمیان در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط مذکور نتایج نهایی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته اواسط مهر ۱۴۰۴ اعلام خواهد شد.
