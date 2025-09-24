En
اتباع غیرمجاز ۲ برابر تهرانی‌ها آرد مصرف می‌کردند

استاندار تهران از کاهش تقاضای کالاهای اساسی در استان تهران با خروج اتباع غیر مجاز خبر داد و گفت: در مساله آرد بیش از ۵۵۰۰ تن کاهش مصرف رخ داده و اثراتش هم در شهر ملموس است.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ محمدصادق معتمدیان استاندار تهران امروز (چهارشنبه) با بیان این‌که از ابتدای امسال تاکنون یک میلیون و چهارصد هزار نفر از کشور طرد شدند و ۷۰ درصد از این آمار خودمعرف بودند، اظهار کرد: شرایط بازگشت قانونی برای این افراد فراهم شده است. در استان تهران کمبود ۱۳ هزار کلاس درس داشتیم و حالا با خروج اتباع بیش از ۳ هزار کلاس درس آزاد شد.

وی ادامه داد: با خروج اتباع غیر قانونی تقاضای کالا‌های اساسی در استان تهران به شدت کاهش پیدا کرده و در مساله آرد بیش از ۵۵۰۰ تُن کاهش مصرف رخ داده و اثراتش هم در شهر ملموس است.

معتمدیان اضافه کرد: در جرائم عمومی در تهران بزرگ و شهرستان‌های استان به ویژه شرق و غرب استان تهران شاهد کاهش ملموسی هستیم. همچنین برای کسانی که به اتباع غیرمجاز اسکان می‌دهند یا از نیروی کار اتباع استفاده می‌کنند، مجازات‌هایی لحاظ شده است و از طریق وزارت کار و گشت‌های مربوطه دستگاه‌ها پیگیری و نظارت لازم صورت می‌گیرد.

ویزای کار به اتباع پس از طی کردن مراحل قانونی

استاندار تهران در پایان تصریح کرد: وزارت کار موظف است نیروی کار مورد نیاز را فراهم کند و اگر امکان تأمین نداشته باشند از طریق وزارت امور خارجه و با طی کردن مراحل قانونی به اتباع ویزای کار خواهند داد.

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۲
0
2
پاسخ
Zبه اخراج ادامه دهید و مرزهارو هم محافظت کنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۲
0
2
پاسخ
حرومشون باشه
پاسخ ها
ناشناس
| Germany |
۱۳:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۲
مواظب باشید دوباره برنگردند
ناشناس
|
Czechia
|
۱۳:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۲
0
2
پاسخ
نان بدون کارت بانکی میشه خرید نه
کارت از کجا میارن شما بهشون مجوز کارت بانکی میدید مجوز اقامت
پیدا کنید پرتقال فروش رو
ناشناس
|
Germany
|
۱۳:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۲
0
0
پاسخ
بقیه این افاغنه مفت خور و مزاحم را اخراج کنید. خودمان به اندازه کافی نیروی کار داریم. متاسفانه وزرات کار پیگیر جریمه کارفرمایانی که اتباع غیر مجاز استخدام می‌کنند نیست
