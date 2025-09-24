En
تابناک گزارش می دهد؛

ترمز قیمت طلا کشیده می شود؟ / زلزله قیمتی در بازار طلا و سکه

قیمت طلا و سکه از روز گذشته به قدری صعودی شده است که روز گذشته طلا از گرمی ۹ میلیون و ۳۰۰ هزارتومان آغاز به کار کرد و امروز کانال ۱۰ میلیون تومان را هم رد کرد.
ترمز قیمت طلا کشیده می شود؟ / زلزله قیمتی در بازار طلا و سکه

بازار طلا و سکه با شروع فصل پاییز حال و هوای متفاوتی به خود گرفته است ؛ به طوری که فقط درعرض یک روز به طور میانگین قیمت طلا و انواع سکه ۱۰ درصد گران‌تر شده است و قیمت طلای ۱۸ عیار،  ۱۰ میلیون تومان را هم رد کرد. 

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، از روز گذشته تاکنون، طلای خام مسیر افزایشی را پیمود ؛ به طوری که قیمت طلای ۱۸ عیار،  ۱۰میلیون و ۲۵ هزارتومان و طلای ۲۴ عیار ۱۳ میلیون و ۲۷۰ هزارتومان قیمت گذاری شده است. همچنین قیمت مثقال طلا در بازار تهران ۴۱ میلیون و ۷۹۸ هزارتومان و سکه امامی (طرح جدید) ۱۰۸ میلیون اعلام قیمت شد همچنین سکه بهار آزادی به ۹۹ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان رسید و نیم سکه ۵۶ میلیون تومان و ربع سکه ۳۵ میلیون شد.

همچنین قیمت سکه گرمی ۱۶ میلیون و ۷۰۰ هزارتومان اعلام شده است و هر مثقال طلای ۱۷ عیار (آب شده) در بازار ۴۳ میلیون و ۱۰۰ هزارتومان در بازار خرید و فروش می‌شود و قیمت هراونس طلا امروز به ۳۷۷۲ دلار رسید که نسبت به دیروز افزایش قابل ملاحظه‌ای را ثبت کرده است. 

میل به ذخیره سازی طلا در دنیا زیاد شده است

عبادالله محمدولی رئیس سابق اتحادیه طلا و جواهر تهران، در گفت‌و‌گو با تابناک درخصوص علت افزایش قیمت طلا در روز‌های اخیر اعلام کرد: متغیر‌های مختلفی دراقتصاد جهان براونس جهانی تاثیرگذار است برای مثال وضعیت بورس اروپا تاثیرمستقیمی بر شاخص جهانی می‌گذارد، اما بیش از همه عوامل سیاسی، نظامی وبه ویژه تاثیر مکانیزم ماشه است که بازار داخلی را متاثرکرده است و قیمت‌ها را صعودی کرده است. 

عضو اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر تهران علت دیگر افزایش قیمت طلا را ناشی از تمایل کشور‌های مختلف و موسسات مالی بزرگ دنیا به سوی ذخیره سازی طلا عنوان کرد و گفت: یکی دیگر از دلایل صعودی شدن قیمت طلا، درروز‌های اخیر این است که رشد تقاضا برای خرید طلا از سوی کشور‌های مختلف و موسسات مالی برای ذخیره سازی طلا افزایش داشته است برای مثال چین، هند، روسیه و اروپا ازکشور‌هایی هستند که به سمت ذخیره سازی طلا روی آورده و همین مساله قیمت اونس جهانی را تغییر داده است. 

اونس جهانی ۴ هزار دلار را می بیند؟

محمدولی با اشاره به اینکه پیش بینی او از قیمت اونس جهانی طلا درست از آب درآمد گفت: پیش‌تر در مصاحبه با تابناک پیش بینی کرده بودم که در دی ماه قیمت اونس جهانی به ۴ هزار دلار می‌رسد؛ درحالیکه روند رشد قیمت طلا بسیار شتابان‌تر بود و زودتر به این کانال رسید. 

این کارشناس بازار طلا معتقد است: دربازار داخلی ازآنجایی که رویکرد اصلی اقتصاد کشورمبتنی بر بازرگانی و خدماتی است و ازتولید و صنعت دورشده‌ایم همین مساله ارزش ریال را در رقابت با دیگر ارز‌ها کاهش می‌دهد و دراصل می‌توان گفت گرانی در کار نیست بلکه این ارزش پول ملی ما است که روز به روز درحال آب رفتن است. 

او با تاکید بر حفظ سرمایه‌های خرد و احتیاط در خرید توسط مردم گفت: مردم بسیار مراقب خرید‌های هیجانی باشند و بهتر است دراین بازار ملتهب مراقب سرمایه‌های خرد باشند، اما امیدواریم که قیمت‌ها روند ثبات به خود ببیند، اما با همین فرمانی که پیش می رود خیلی دور از ذهن نیست که هرگرم طلا ۱۲  و حتی ۱۴ میلیون تومان را هم رد کند. 

رئیس سابق اتحادیه طلا و جواهر تهران تاکید کرد: از روز گذشته تاکنون به طور میانگین دربازار طلا و سکه قیمت‌ها ۱۰ درصد افزایش را تجربه کرده‌اند و درمیان انواع سکه، ربع سکه به دلیل آنکه تقاضای مردم برای خرید آن بیشتراست و با بودجه مردم هماهنگی بیشتری دارد بیشترین افزایش قیمت را داشته است.

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۲
0
6
پاسخ
این که خودش میگه طلا 12 تا 14 را میبینه یعنی داره مردم و ترقیب میکنه برا خرید طلا و ایجاد هیجان در بازار
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۲
0
6
پاسخ
تحریم ها ورق پاره است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۲
0
1
پاسخ
بنظرم تا آذر ماه جنگ مرحله دوم شروع خواهد شد
