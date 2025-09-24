En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

اطلاعیه سپاه درباره صدای انفجارها در شیراز

سپاه ناحیه احمدبن‌موسی (ع) به شهروندان شیراز اطمینان داد که صدا‌های انفجار و تیراندازی در برنامه شبیه‌سازی نبرد چزابه، کاملاً کنترل شده است و خطری متوجه مردم نخواهد بود.
کد خبر: ۱۳۳۰۴۲۷
| |
1296 بازدید
اطلاعیه سپاه درباره صدای انفجارها در شیراز

روابط‌عمومی سپاه ناحیه احمدبن‌موسی(ع) در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در راستای اجرای برنامه شبیه‌سازی نبرد چزابه به مناسبت هفته دفاع مقدس، از سه‌شنبه اول مهرماه تا شنبه پنجم مهرماه ۱۴۰۴، بین ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۰:۳۰ صدای انفجارات و تیراندازی در برخی نقاط شهر شنیده خواهد شد.

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری دانشجو؛ در این اطلاعیه تأکید شده است که این برنامه نمایشی بوده و انفجارات کاملاً کنترل شده است، بنابراین هیچ خطری متوجه شهروندان نخواهد بود. به ویژه ساکنان اطراف ایستگاه مترو رازی، بلوار شهید صیاد، بلوار آصف و اطراف اداره پست می‌توانند با آرامش خاطر، فعالیت‌های روزمره خود را ادامه دهند.

مسئولان سپاه همچنین از شهروندان خواسته‌اند تا این برنامه نمایشی را با دیدن جلوه‌های شبیه‌سازی نبرد مشاهده کنند و نگرانی از بابت صداهای انفجار نداشته باشند. 

اشتراک گذاری
برچسب ها
اطلاعیه سپاه پاسدارن اطلاعیه سفر انفجار شیراز مانور نظامی خبر فوری
دبیر و کشتی‌گیران، تاج را به وجد آوردند/ اطمینان قلعه‌نویی از صعود در جام‌جهانی و چند ابهام
نگاهی به پدیده "کلثوم اکبری"؛ چرا زنان قاتل نامرئی‌اند؟
پاسخ محکم و عقلانی ایران به مکانیسم ماشه / شعارهای هزینه‌زا کنار گذاشته می‌شود
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
انفجار گاز در شیراز ۴ عضو یک خانواده را به کام مرگ برد
درباره ناو پهپادبر شهید باقری چه می دانیم؟
مرگ‌ کودک شیرازی در پی انفجار در منزل مسکونی
شهادت سه تن از نیروهای سپاه انصارالمهدی(عج) زنجان
بیانیه مهم سپاه پاسداران درباره آتش بس در غزه
اطلاعیه استانداری فارس درباره حواشی حافظیه شیراز
احتمال شنیده شدن صداهای انفجار در اصفهان
پیام سرلشکر پاکپور به رئیس ستاد کل نیروهای مسلح
توضیحات فرمانده نیروی دریایی سپاه درباره ناو شهید رئیسعلی دلواری
برچسب منتخب
# دیدار پزشکیان و ترامپ # خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا موافق ملاقات ترامپ و پزشکیان هستید؟
الی گشت
مصاحبه طوفانی علیرضا دبیر پس از قهرمانی: اینترنشنال کثافت را نبینید  (۱۶۳ نظر)
فیلم جشن عروسی کامران تفتی و متین ستوده  (۱۴۸ نظر)
پزشکیان با ترامپ‌ دیدار کند استیضاحش می‌کنیم  (۱۱۹ نظر)
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود  (۱۱۲ نظر)
صداوسیما: 90 درصد مردم بمب اتم می‌خواهند  (۷۸ نظر)
غضنفری: دیدار پزشکیان با ترامپ خودکشی سیاسی است / ظریف به مکانیسم ماشه افتخار می‌کند!  (۷۷ نظر)
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد  (۷۱ نظر)
بنزین سوپر هندی در راه ایران/ قیمت نهایی چقدر تمام می شود؟  (۶۹ نظر)
ویدیوی آموزش خیانت توسط خانم وکیل!  (۶۸ نظر)
مذاکره مستقیم با امریکا بهترین راهکار است/ «نماینده ویژه» برای مذاکرات هسته‌ای تعیین شود  (۶۳ نظر)
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم  (۶۱ نظر)
قرار است ترامپ و پزشکیان در نیویورک دیدار و توافق کنند!  (۵۹ نظر)
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد  (۵۸ نظر)
تعجب و خجالت زن آلمانی از هیتلر گفتن ایرانی‌ها  (۴۸ نظر)
تشویق ایستاده مکرون در سازمان ملل به خاطر موضعش  (۴۷ نظر)
tabnak.ir/005a6V
tabnak.ir/005a6V