اطلاعیه سپاه درباره صدای انفجارها در شیراز

سپاه ناحیه احمدبن‌موسی (ع) به شهروندان شیراز اطمینان داد که صدا‌های انفجار و تیراندازی در برنامه شبیه‌سازی نبرد چزابه، کاملاً کنترل شده است و خطری متوجه مردم نخواهد بود.

روابط‌عمومی سپاه ناحیه احمدبن‌موسی(ع) در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در راستای اجرای برنامه شبیه‌سازی نبرد چزابه به مناسبت هفته دفاع مقدس، از سه‌شنبه اول مهرماه تا شنبه پنجم مهرماه ۱۴۰۴، بین ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۰:۳۰ صدای انفجارات و تیراندازی در برخی نقاط شهر شنیده خواهد شد.

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری دانشجو؛ در این اطلاعیه تأکید شده است که این برنامه نمایشی بوده و انفجارات کاملاً کنترل شده است، بنابراین هیچ خطری متوجه شهروندان نخواهد بود. به ویژه ساکنان اطراف ایستگاه مترو رازی، بلوار شهید صیاد، بلوار آصف و اطراف اداره پست می‌توانند با آرامش خاطر، فعالیت‌های روزمره خود را ادامه دهند.

مسئولان سپاه همچنین از شهروندان خواسته‌اند تا این برنامه نمایشی را با دیدن جلوه‌های شبیه‌سازی نبرد مشاهده کنند و نگرانی از بابت صداهای انفجار نداشته باشند.