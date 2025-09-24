محدودیت استفاده از موبایل در ژاپن

به گزارش سرویس علم و فناوری تابناک، به نقل از ایندپندنت، این اقدام که برای نخستین بار در ژاپن انجام میشود، از یکم اکتبر سال جاری میلادی اجرایی خواهد شد. هرچند شورای شهر تویواکه در استان آیچی ژاپن اذعان میکند دستگاههایی مانند تلفنهای همراه و تبلتها بخشی جداییناپذیر از زندگی مدرن هستند، این دستورالعمل جدید هشدار داده استفاده بیش از حد از نمایشگرها به خصوص از طریق پخش ویدئو ممکن است به کاهش خواب و کاهش تعاملات خانوادگی شود.
براساس این دستورالعمل به کودکان دبستانی توصیه شده از موبایل هوشمند بعد از ساعت ۹ شب و دانش آموزان دبیرستانی و افراد بزرگسال تر بعد از ساعت ۱۰ شب از این دستگاهها استفاده نکنند.
قانون مذکور روی این امر تمرکز کرده که استراحت کافی برای رشد فیزیکی تمام افراد ۱۸ سال اهمیت زیادی دارد. همچنین مقامات این شهر به والدین توصیه کردهاند قوانین شفافی برای استفاده از موبایل و دستگاههای دیجیتال در خانه وضع کنند. همچنین این قانون سیستمی را تنظیم میکند که به والدین اجازه میدهد برای مشاوره درباره مدیریت ساعت استفاده از دستگاههای دیجیتال مشاوره دریافت کنند.
