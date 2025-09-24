En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

محدودیت استفاده از موبایل در ژاپن

شهری در ژاپن قانونی غیرالزام آور تصویب کرده که از شهروندان می خواهد استفاده روزانه از موبایل، کنسول بازی رایانه ای و نمایشگرهای دیجیتال را در خارج از ساعات کاری و مدرسه به دو ساعت کاهش دهند.
کد خبر: ۱۳۳۰۴۲۶
| |
542 بازدید
|
۲

محدودیت استفاده از موبایل در ژاپن

به گزارش سرویس علم و فناوری تابناک، به نقل از ایندپندنت، این اقدام که برای نخستین بار در ژاپن انجام می‌شود، از یکم اکتبر سال جاری میلادی اجرایی خواهد شد. هرچند شورای شهر تویواکه در استان آیچی ژاپن اذعان می‌کند دستگاه‌هایی مانند تلفن‌های همراه و تبلت‌ها بخشی جدایی‌ناپذیر از زندگی مدرن هستند، این دستورالعمل جدید هشدار داده استفاده بیش از حد از نمایشگرها به خصوص از طریق پخش ویدئو ممکن است به کاهش خواب و کاهش تعاملات خانوادگی شود.

براساس این دستورالعمل به کودکان دبستانی توصیه شده از موبایل هوشمند بعد از ساعت ۹ شب و دانش آموزان دبیرستانی و افراد بزرگسال تر بعد از ساعت ۱۰ شب از این دستگاه‌ها استفاده نکنند.

قانون مذکور روی این امر تمرکز کرده که استراحت کافی برای رشد فیزیکی تمام افراد ۱۸ سال اهمیت زیادی دارد. همچنین مقامات این شهر به والدین توصیه کرده‌اند قوانین شفافی برای استفاده از موبایل و دستگاه‌های دیجیتال در خانه وضع کنند. همچنین این قانون سیستمی را تنظیم می‌کند که به والدین اجازه می‌دهد برای مشاوره درباره مدیریت ساعت استفاده از دستگاه‌های دیجیتال مشاوره دریافت کنند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
گوشی‌ ژاپن محدودیت کودکان نوجوانان موبایل
دبیر و کشتی‌گیران، تاج را به وجد آوردند/ اطمینان قلعه‌نویی از صعود در جام‌جهانی و چند ابهام
نگاهی به پدیده "کلثوم اکبری"؛ چرا زنان قاتل نامرئی‌اند؟
پاسخ محکم و عقلانی ایران به مکانیسم ماشه / شعارهای هزینه‌زا کنار گذاشته می‌شود
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
کودکان پشت فرمان، والدین پشت میز دادگاه!
جزئیات شبکه فرار مالیاتی بزرگ در صنف موبایل
آیفون ۱۶ برای دومین فصل متوالی پرفروش‌ترین گوشی جهان شد
آغاز پیش‌فروش آیفون 17/ تأخیر در تحویل آیفون 17 پرو مکس تا اکتبر
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۲
0
0
پاسخ
وقتی غیر الزام آور است پس محدودیت به حساب نمی آید .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۲
0
0
پاسخ
بلاخره ژاپن یا یک روستای کوچک در ژاپن؟؟؟؟؟؟؟؟
برچسب منتخب
# دیدار پزشکیان و ترامپ # خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا از ابزارهای هوش مصنوعی استفاده می کنید؟
نظرسنجی
آیا موافق ملاقات ترامپ و پزشکیان هستید؟
الی گشت
مصاحبه طوفانی علیرضا دبیر پس از قهرمانی: اینترنشنال کثافت را نبینید  (۱۶۳ نظر)
فیلم جشن عروسی کامران تفتی و متین ستوده  (۱۴۸ نظر)
پزشکیان با ترامپ‌ دیدار کند استیضاحش می‌کنیم  (۱۱۹ نظر)
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود  (۱۱۲ نظر)
صداوسیما: 90 درصد مردم بمب اتم می‌خواهند  (۷۸ نظر)
غضنفری: دیدار پزشکیان با ترامپ خودکشی سیاسی است / ظریف به مکانیسم ماشه افتخار می‌کند!  (۷۷ نظر)
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد  (۷۱ نظر)
بنزین سوپر هندی در راه ایران/ قیمت نهایی چقدر تمام می شود؟  (۶۹ نظر)
ویدیوی آموزش خیانت توسط خانم وکیل!  (۶۸ نظر)
مذاکره مستقیم با امریکا بهترین راهکار است/ «نماینده ویژه» برای مذاکرات هسته‌ای تعیین شود  (۶۳ نظر)
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم  (۶۱ نظر)
قرار است ترامپ و پزشکیان در نیویورک دیدار و توافق کنند!  (۵۹ نظر)
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد  (۵۸ نظر)
تعجب و خجالت زن آلمانی از هیتلر گفتن ایرانی‌ها  (۴۸ نظر)
تشویق ایستاده مکرون در سازمان ملل به خاطر موضعش  (۴۷ نظر)
tabnak.ir/005a6U
tabnak.ir/005a6U