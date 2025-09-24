پرسپولیس در سکوت، خرید کرد؟

به گزارش تابناک به نقل از فوتبال ۳۶۰، سرخپوشان پایتخت در حالی به فعالیت خود در بازار نقلوانتقالات تابستانه پایان دادند که وحید هاشمیان مشخصاً از روند نقلوانتقالات تیمش رضایت حداکثری نداشت و دغدغه وحید، فقدان مدافع چپ و مهاجم هدف مدنظرش در لیست پرسپولیس بود. همین مسئله باعث شد تا ۲ سهمیه خالیشده بابت جدایی سعید مهری و سردار دورسون در روز پایانی نقلوانتقالات، به جذب گزینههای موردپسند وحید هاشمیان تعلق پیدا کند که جستوجو در راه یافتن بهترین گزینههای ممکن آغاز شد.
پرسپولیسیها طی روزهای گذشته در چند مرحله لیست خرید خود را بهروزرسانی کردهاند اما مشخصاً خبری از رسمیشدن خرید یار جدید نبوده است؛ هر چند که توافقات با جمال لوئیس، مدافع چپ پیشین نیوکاسل نهایی شده و در صورتیکه این بازیکن بتواند تستهای پزشکی را با موفقیت بگذراند، قرارداد او به امضا خواهد رسید. نکته جالبتوجه درباره لوئیس اینکه او در تستهای پزشکی در دبی نتوانسته نمره قبولی بگیرد اما حالا به تهران سفر کرده تا بلکه شرایط تغییر کند و با تایید ایفمارک بتواند مجوز بازی در لیگ برتر را بهدست آورد.
روبرتا، بدل لوکادیا در پرسپولیس؟
لوئیس در شرایطی فعلاً جدیترین گزینه تقویت سمت چپ خط دفاعی پرسپولیس است که در پست مهاجم هدف هم طی روزهای گذشته نام گزینههای مختلفی به میان آمد، اما حالا گفته میشود که جدیترین گزینه مدنظر سرخها، نایجل روبرتا است؛ مهاجم متولد هلند که تابعیت کشور کوراسائو را دارد. سرخپوشان که خاطره خوشی از جذب یورگن لوکادیا در ذهن خود دارند، به دنبال جذب روبرتا هستند، اما مشخصاً کارنامه گزینه مدنظر سرخها فرسنگها با کارنامه لوکادیا تفاوت دارد.
سفر مخفیانه به تهران؛ گزینه سرخها در تهران است!
نایجل روبرتا فصل گذشته در رقابتهای باشگاهی قبرس به میدان رفت و در تیمهای اسپارتاک و لیماسول فرصت بازی بهدست آورد. او در مجموع ۲۴ مسابقه، ۵ گل بهثمر رساند. اتفاق مهم و جالبتوجه درباره این مهاجم ۲۷ ساله اینکه او در سکوت خبری به تهران سفر کرده و طبق آخرین خبرها، روبرتا روز گذشته در محل تمرینی سرخها تست فنی داده است تا در صورت رضایت وحید هاشمیان به جمع بازیکنان پرسپولیس ملحق شود که سفر مهاجم اصالتاً هلندی در سکوت خبری به ایران خود یک اتفاق ویژه و جالبتوجه به شمار میآید!
مهاجم هلندی مدنظر پرسپولیسیها کارش را از تیمهای پایه فاینورد آغاز کرد و در تیمهایی چون کلباء امارات و دیسییونایتد آمریکا هم تجربه بازی دارد و لوسکی سوفیا بلغارستان و کامبور هلند هم دیگر تیمهایی هستند که روبرتا در آنها حضور داشته است. نگاهی به آمار کلی این بازیکن نشان میدهد که او در 243 مسابقه، 70 گل زده و روی 22 گل تیمش هم موثر بوده و حالا برحسب آخرین خبرها، مدیران باشگاه پرسپولیس منتظر تایید نهایی وحید هاشمیان هستند تا با نایجل روبرتا قرارداد همکاری امضا کنند.
سرمربی پرسپولیس هنوز نظر نهایی خود را درباره مهاجم هلندی نداده اما مشخصاً او رزومه قابلتوجهی ندارد و در اوج دوران فوتبال خود ارزشی 1.5 میلیون یورو ارزش داشته و در مقطع فعلی، ارزش او به 500 هزار یورو در ترانسفرمارکت تقلیل پیدا کرده است. توافق با گزینهای مثل نایجل روبرتا در تعارض با وعده جذب 2 بازیکن تراز اول است اما اینکه مقدمات سفر مهاجم هلندی به تهران فراهم شده، نشان میدهد که سرخها به جذب این بازیکن نزدیک هستند که باید دید فرجام این انتقال به کجا خواهد رسید و آیا با چراغ سبز وحید هاشمیان، مهاجم نهچندان مطرح هلندی به پرسپولیس خواهد پیوست تا جستوجوها در مسیر انتخاب رقیب جدید برای علی علیپور ادامه خواهد داشت.
از هلند و بلغارستان آمریکا تا امارات، قبرس و حالا شاید ایران؛ دنیاگردی روبرتا
پرسپولیسیها منتظر نظر نهایی هاشمیان
