شب بیست وهفتم شهریور، متصدی یکی از پوشاک فروشی‌های اطراف میدان۱۷شهریور مشهد، متوجه سرقت اموالش شد و بی‌درنگ موضوع را به ماموران انتظامات مرکز خرید اطلاع داد.

به گزارش تابناک به نقل از خراسان، در حالی که چندزن مورد ظن قرارگرفته بودند، ماموران کلانتری شهید نواب صفوی در جریان قرار گرفتند و بلافاصله به محل یادشده عزیمت کردند. آنان در اولین مرحله از اقدامات پلیسی به بررسی دوربین‌های مداربسته پرداختند و خیلی زود زنان سارق را شناسایی کردند، اما در همین حال یکی از آنها از محل متواری شده بود.

طولی نکشید که با دستور مستقیم سرهنگ علی ابراهیمیان (رئیس کلانتری نواب صفوی) دو زن ۴۰ و ۲۶ساله که چهره خود را پوشانده و دستکش نیز در دست داشتند برای انجام تحقیقات پلیسی به مقر انتظامی انتقال یافتند.

گزارش‌ها حاکی است: در حالی که زن۴۰ساله مدعی بود فریب خورده و سرقتی انجام نداده است، دختر۲۶ساله گفت: هنگامی که با دوستم درون اتوبوس شهری بودیم با زنی آشنا شدیم که ادعامی کرد شغل خوب وپردرآمدی سراغ دارد. بعد از آن باهم به خیابان ۱۷شهریور آمدیم و بعد از آن که به عنوان خریدار تعدادی از پوشاک را انتخاب می‌کردیم به بهانه آوردن کارت عابربانک متواری می‌شدیم. گاهی نیز از غفلت فروشنده استفاده می‌کردیم و لباس‌ها را به شیوه کش وروزنی به سرقت می‌بردیم!

اما امروز یکی از فروشندگان متوجه کم شدن لباس‌هایش شد و قبل از آن که بتوانیم از محل فرارکنیم موضوع را به ماموران انتظامات اطلاع داده بود، اما آن زنی که با او در اتوبوس آشنا شده بودیم از محل گریخت.

بنابر این گزارش، با کشف تعداد زیادی از لباس‌های سرقتی، تحقیقات افسران دایره تجسس در حالی برای شناسایی مال‌باختگان و کشف سرقت‌های احتمالی دیگر آنان ادامه یافت که تاکنون ۴تن از مال‌باختگان اموال خود را شناسایی کرده‌اند.