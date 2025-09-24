En
اعتراض دهک‌های بالا به دنبال حذف یارانه

یارانه بسیاری از خانوار در دهک‌های ۸ و ۹ در شهریور حذف شد؛ در این میان برخی از افراد معتقدند باتوجه به درآمد و هزینه‌های زندگی نباید از دریافت یارانه محروم می‌شدند.
اعتراض دهک‌های بالا به دنبال حذف یارانه

بر اساس بند (پ) تبصره ۱۳ قانون بودجه ۱۴۰۴، دولت موظف است تا پایان سال ۱۴۰۴ یارانه تمام خانوار‌های دهک‌های ۸ تا ۱۰ را حذف کرده و منابع آزادشده را به طرح‌های حمایتی نظیر کالابرگ و مستمری مددجویان نهاد‌های حمایتی اختصاص دهد.

به گزارش تابناک به نقل از میزان؛ در این میان دهک‌بندی در سال ۱۴۰۴ با تغییراتی همراه بوده است، علاوه بر درآمد سالانه، هزینه و تراکنش‌های ماهانه خانوار نیز ملاک بوده و بر این اساس، سقف درآمد سالانه مجاز برای خانوار‌های یک‌نفره ۳۰ میلیون تومان و برای خانوار‌های پنج‌نفره ۶۰ میلیون تومان تعیین شده است.

از طرفی خانوار‌هایی که سرانه هزینه هر فرد در آنها بیش از ۱۰ میلیون تومان در ماه بوده یا مجموع تراکنش‌های بانکی ماهانه‌شان از ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان (باتوجه به تعداد اعضای خانواده) بیشتر شود، از دهک‌های پردرآمد محسوب شده و یارانه آنها حذف می‌شود.

بر اساس دهک‌بندی اعلام شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تا مرداد ۱۴۰۴ بالغ بر ۴۶ میلیون و ۵۷۶ هزار و ۳۳۱ نفر در دهک‌های چهارم تا نهم یارانه دریافت می‌کردند.

طبق دهک‌بندی جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یارانه نقدی شهریور ۱۴۰۴ برای ۴۳ میلیون و ۷۴۱ هزار و ۲۷۴ نفر در دهک‌های چهارم تا نهم واریز شد.

مقایسه تعداد مشمولان یارانه نقدی مرداد و شهریور دهک‌های چهارم تا نهم نشان می‌دهد که ۲ میلیون و ۸۳۵ هزار و ۵۷ نفر از لیست یارانه‌بگیران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حذف شدند.

در این میان بازنشستگان، کارمندان، کارگران و فرهنگیان که اغلب دهک ۸ و ۹ بودند از دریافت یارانه محروم شدند که معتقدند گردش حساب چندانی نداشته‌اند و با توجه به ملاک‌های درنظر گرفته شده همچنان باید مشمول دریافت یارانه باشند.

در این میان یکی از کارگرانی که خانه و ماشینی به نامش نیست به میزان می‌گوید با حقوق ماهانه ۲۵ میلیون تومان با زحمت از پس هزینه‌های زندگی بر می‌آید و از حذف یارانه‌اش گلایه‌مند است.

همچنین کارمندی که با حقوق ۲۷ میلیونی با وجود سرپرست خانوار بودن و با یک فرزند به سختی هزینه‌های زندگی را تامین می‌کند نیز از حذف یارانه خود گلایه می‌کند و می‌گوید تا ماه گذشته یارانه می‌گرفته، اما این ماه باتوجه به اینکه دهک ۹ بوده از لیست یارانه‌بگیران حذف شده است.

در حال حاضر، یارانه نقدی دهک‌های یک تا سه، ماهانه ۴۰۰ هزار تومان و برای دهک‌های چهار تا هفت، ماهانه ۳۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر پرداخت می‌شود.

 

دهک بندی یارانه ها دهک بندی دهک‌ کالابرگ یارانه نقدی حذف یارانه تراکنش بانکی خبر فوری
