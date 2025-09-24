En
واژگونی مرگبار اتوبوس در محور نائین به اردستان

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان از فوت ۳ نفر و مصدومیت ۲۵ نفر دیگر در حادثه تصادف اتوبوس در محور نائین -اردستان خبر داد.
واژگونی مرگبار اتوبوس در محور نائین به اردستان

به گزارش تابناک به نقل از مهر، عباس عابدی از وقوع حادثه واژگونی یک دستگاه اتوبوس مسافربری در محور نائین به اردستان خبر داد و اظهار کرد: این حادثه ساعت ۷:۰۷ صبح امروز برای اتوبوس حامل مسافران مسیر همدان به کرمان رخ داد.

وی افزود: در پی وقوع این حادثه، ۶ واحد امدادی از اورژانس به محل اعزام شدند و تاکنون ۳ نفر از سرنشینان جان خود را از دست داده و ۲۵ نفر نیز مصدوم شده‌اند.

عابدی ادامه داد: مصدومان حادثه توسط آمبولانس‌ها به بیمارستان حشمتیه نائین منتقل می‌شوند و برای تسریع در خدمات‌رسانی، اتوبوس آمبولانس و یک فروند بالگرد اورژانس نیز به محل اعزام شده‌اند.

وی تصریح کرد: این حادثه هم‌اکنون در حال پیگیری امدادی است و جزئیات بیشتر متعاقباً اعلام خواهد شد.

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۲
0
1
پاسخ
يكي از بدترين جاده هاست كه نياز به پيگيري جهت بهبود كيفيت اسفالت جاده اي داره
نماينده نايين كجاست؟!
