اتفاق عجیب در توالت‌ عمومی چین

چین راهکاری عجیب در پیش گرفته است. برای استفاده از دستمال کاغذی در سرویس‌های بهداشتی عمومی باید تبلیغ تماشا کرد.
اتفاق عجیب در توالت‌ عمومی چین

به گزارش تابناک به نقل از زومیت؛ مقامات چین برای «جلوگیری از اسراف» در سرویس‌های بهداشتی عمومی روشی عجیب به کار گرفته‌اند: مراجعه‌کنندگان باید کد QR را اسکن کنند و یک آگهی تبلیغاتی تماشا کنند تا بتوانند از دستمال کاغذی استفاده کنند.

در صورتی که کاربر بخواهد دستمال بیشتری داشته باشد، باید ۰٫۵ یوان (حدود ۷ سنت آمریکا) پرداخت کند.

چین هدف از این اقدام را مقابله با افرادی می‌داند که مقدار زیادی دستمال رایگان در سرویس‌های بهداشتی عمومی استفاده می‌کنند.

طرح جنجالی چین واکنش‌های متفاوتی به‌همراه داشته است؛ عده‌ای آن را راهکاری هوشمندانه برای صرفه‌جویی در منابع می‌دانند و گروهی دیگر از آن به‌عنوان اقدامی دست‌وپاگیر و نامناسب در فضایی ضروری انتقاد می‌کنند.

الزام به تماشای تبلیغات برای استفاده از چیزی ساده مثل دستمال کاغذی، بحث‌هایی درباره‌ی حریم خصوصی و مرز نفوذ تبلیغات در زندگی روزمره ایجاد کرده است.

