فشل مثل شهرداری اوشان و فشم؛ رانت‌ها در حریم شهر می‌سازند + تصاویر

ساخت‌وسازهای غیرقانونی در منطقه اوشان، فشم و میگون به معضلی جدی تبدیل شده است.
کد خبر: ۱۳۳۰۴۱۰
|
1517 بازدید
|
۵

فشل مثل شهرداری اوشان و فشم؛ رانت‌ها در حریم شهر می‌سازند + تصاویر

تجاوز به حریم جاده و رودخانه با بی‌توجهی به قوانین، در ساخت و ساز و یا باسازی‌ها در اوشان فشم و میگون  اعتراض و ناراحتی اهالی را برانگیخته است.

به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، تصاویر خبرنگار ما ونیز عکس‌های رسیده از شهروندان، حکایت از تخلفات آشکار در ساخت‌وسازهای این منطقه دارد.

شهرداری در برابر این تخلفات سکوت کرده و شائبه تبعیض در اجرای قانون را تقویت کرده است.

مشاهدات در منطقه اوشان، فشم و میگون نشان‌دهنده ساخت‌وسازهای غیرقانونی است که به گفته یکی از مخاطبان، با بی‌توجهی آشکار به قوانین انجام شده‌اند. 

فشل مثل شهرداری اوشان فشم؛ رانت‌ها در حریم شهر می‌سازند

یکی از تصاویر ، ویلایی را در جاده‌ای ۳۵ متری نشان می‌دهد که دیوار آن با فاصله‌ای غیرمجاز از سایر خانه‌ها، در حریم جاده و پیاده‌رو ساخته شده است. این ساخت‌وساز نه‌تنها حریم جاده را نقض کرده، بلکه بخشی از بنا در معرض بستر رودخانه قرار گرفته است.

فشل مثل شهرداری اوشان فشم؛ رانت‌ها در حریم شهر می‌سازند

در تصویر دیگری، بنایی دیده می‌شود که دیوارهایش به حریم جاده تجاوز کرده و قوانین شهرسازی را زیر پا گذاشته است. به گفته شهروندان، اگر شهروندی عادی مرتکب چنین تخلفی می‌شد، به سرعت با برخورد قانونی مواجه می‌گشت.

فشل مثل شهرداری اوشان فشم؛ رانت‌ها در حریم شهر می‌سازند

تصویر سوم از یک مخاطب تابناک در منطقه، دیواری را در حریم غیرقانونی نشان می‌دهد که تابلویی با عنوان «اردوگاه فرهنگی شکوفه» بر آن نصب شده است. این مخاطب مدعی است که این مجموعه به افرادی مرتبط است که از ارتباطات نزدیک با یکی از مقامات برخوردارند، موضوعی که شائبه تبعیض در اجرای قانون را تقویت کرده است.

فشل مثل شهرداری اوشان فشم؛ رانت‌ها در حریم شهر می‌سازند

این مخاطب تابناک تأکید کرده که در موارد مشابه، شهرداری با شهروندان عادی به سرعت برخورد می‌کند، اما در مورد این بناها هیچ اقدامی صورت نگرفته است. این تبعیض آشکار، اعتراض اهالی منطقه را به دنبال داشته و لزوم نظارت دقیق‌تر بر عملکرد شهرداری و اجرای یکسان قانون را برجسته کرده است.

فشل مثل شهرداری اوشان فشم؛ رانت‌ها در حریم شهر می‌سازند

تابناک آماده دریافت پاسخ رسمی از شهرداری اوشان، فشم و میگون در خصوص این تخلفات و اقدامات احتمالی برای رفع آنها است.

فشل مثل شهرداری اوشان فشم؛ رانت‌ها در حریم شهر می‌سازند

 

اوشان فشم شهرداری تجاوز به حریم جاده ساخت و ساز غیرمجاز
گزارش خطا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۲
0
12
پاسخ
بعد از 35 سال ساخت و سازهای غیر مجاز تازه متوجه شدید؟!!!!!!!!! آب و برق و گاز این ساختمان ها از کجاست؟ فاضلاب و زباله های این ساختمان ها کجا می روند؟
حمید
|
United States of America
|
۱۲:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۲
0
6
پاسخ
خوشا آنانکه پارتیشان کلفت است!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۲
0
5
پاسخ
در شرق تهران در جایی که راحت از جاده هراز دیده می شود طرف رفته وسط کوه را خالی کرده خونه ساخته اخه وسط کوه سند داره؟معلومه که هیچ نظارتی انجام نمیشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۲
0
2
پاسخ
دمت گرم تابناک. این ها باید تاوان بدهند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۲
0
1
پاسخ
باید همه خانه هایی که در بستر رودخانه ساخته شده اند خراب بشن بجز خانه های افرادی که وضع خوبی ندارند و محلی هم هستند که در مورد اونها باید ملاحظاتی داشت.
