ساخت‌وسازهای غیرقانونی در منطقه اوشان، فشم و میگون به معضلی جدی تبدیل شده است.

تجاوز به حریم جاده و رودخانه با بی‌توجهی به قوانین، در ساخت و ساز و یا باسازی‌ها در اوشان فشم و میگون اعتراض و ناراحتی اهالی را برانگیخته است.

به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، تصاویر خبرنگار ما ونیز عکس‌های رسیده از شهروندان، حکایت از تخلفات آشکار در ساخت‌وسازهای این منطقه دارد.

شهرداری در برابر این تخلفات سکوت کرده و شائبه تبعیض در اجرای قانون را تقویت کرده است.

مشاهدات در منطقه اوشان، فشم و میگون نشان‌دهنده ساخت‌وسازهای غیرقانونی است که به گفته یکی از مخاطبان، با بی‌توجهی آشکار به قوانین انجام شده‌اند.

یکی از تصاویر ، ویلایی را در جاده‌ای ۳۵ متری نشان می‌دهد که دیوار آن با فاصله‌ای غیرمجاز از سایر خانه‌ها، در حریم جاده و پیاده‌رو ساخته شده است. این ساخت‌وساز نه‌تنها حریم جاده را نقض کرده، بلکه بخشی از بنا در معرض بستر رودخانه قرار گرفته است.

در تصویر دیگری، بنایی دیده می‌شود که دیوارهایش به حریم جاده تجاوز کرده و قوانین شهرسازی را زیر پا گذاشته است. به گفته شهروندان، اگر شهروندی عادی مرتکب چنین تخلفی می‌شد، به سرعت با برخورد قانونی مواجه می‌گشت.

تصویر سوم از یک مخاطب تابناک در منطقه، دیواری را در حریم غیرقانونی نشان می‌دهد که تابلویی با عنوان «اردوگاه فرهنگی شکوفه» بر آن نصب شده است. این مخاطب مدعی است که این مجموعه به افرادی مرتبط است که از ارتباطات نزدیک با یکی از مقامات برخوردارند، موضوعی که شائبه تبعیض در اجرای قانون را تقویت کرده است.

این مخاطب تابناک تأکید کرده که در موارد مشابه، شهرداری با شهروندان عادی به سرعت برخورد می‌کند، اما در مورد این بناها هیچ اقدامی صورت نگرفته است. این تبعیض آشکار، اعتراض اهالی منطقه را به دنبال داشته و لزوم نظارت دقیق‌تر بر عملکرد شهرداری و اجرای یکسان قانون را برجسته کرده است.

تابناک آماده دریافت پاسخ رسمی از شهرداری اوشان، فشم و میگون در خصوص این تخلفات و اقدامات احتمالی برای رفع آنها است.