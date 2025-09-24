اقامه نماز؛ ماموریت اول آموزش و پرورش

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه بودجه اختصاصی تحت عنوان اردوهای دانش‌آموزی نداریم اما همه دست به دست هم می‌دهیم تا اردوها برگزار شود گفت: موضوع اقامه نماز در مدارس کشور از مهمترین مسائل و موضوعاتی است که در دستور کار است، البته بحث حضور دانش آموزان کاملا آزادانه و اختیاری است اما ما موظف به تشویق بچه‌ها هستیم.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ در خصوص بودجه در نظر گرفته شده برای اردو‌های راهیان نور و راهیان پیشرفت گفت: بودجه اختصاصی تحت عنوان اردو‌ها نداریم و بخشی از هزینه اردو‌های دانش‌آموزی توسط خود اولیاء و دانش آموزان، بخشی توسط مدرسه و بخشی دیگر توسط بسیج و آموزش و پرورش تامین می‌شود.

وی با بیان اینکه همه دست به دست هم می‌دهیم تا اردو‌ها برگزار شوند افزود: دانش آموزان نگران بودجه اردو‌های راهیان نور نباشند.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه نظام تعلیم و تربیت، دو مسئولیت، دو وظیفه و دو ماموریت اساسی دارد گفت: انتقال علم و دانش به دانش آموزان و ارتقای توانمندی‌های علمی دانش آموزان، ارتقاء ایمان و معرفت و مهارت‌های مرتبط به سبک زندگی، هویت ملی، هویت دینی، سنت‌ها، آداب و سنن که به هر حال یک فرزند ایرانی باید یاد بگیرد از جمله این ماموریتهاست.

کاظمی با بیان اینکه در مسیر دوم هیچ چیز مهمتر از نماز نمی‌تواند هویت ملی و دینی بچه‌ها را شکل و به تربیت بچه‌ها کمک کند افزود: بالاترین وظیفه حکومت دینی اقامه نماز است. در مدارس به همان میزانی که به توانمندی‌های علمی دانش آموزان توجه داریم باید به ابعاد معنوی، مسائل فرهنگی، مسائل اجتماعی و مهارت‌های مورد نیاز هم توجه کنیم.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه مدرسه محل کسب مهارت‌های به‌زیستن، خوب زیستن، در کنار هم زیستن، خوب بودن است و در مرکز ثقل این خوب بودن، ارتباط با خدا می‌تواند پناهگاه باشد، به معلمان و مدیران توصیه کرد که کمک کنند معرفت بچه‌ها در این حوزه افزایش پیدا کند تا به نماز علاقمند شوند.

کاظمی اظهار کرد: موضوع اقامه نماز در مدارس کشور از مهمترین مسائل و موضوعاتی است که در دستور کار است، البته بحث حضور دانش آموزان کاملا آزادانه و اختیاری است، اما ما موظف به تشویق بچه‌ها هستیم.