وعده احیا دریاچه ارومیه، بازی با کلمات یا معجزه؟

به گزارش خبرنگار تابناک از استان آذربایجان غربی، در روزهای گذشته خبر خشک شدن کامل (۹۹.۵ درصدی) دریاچه ارومیه به تیتر اول رسانهها و فضای مجازی تبدیل شده و دیگر آثاری از این دریاچه روی زمین باقی نمانده است.
دریاچهای که در خشک کردن آن هم مردم و مسئولان مربوطه استانی و کشوری مقصر هستند و هیچ یک گناه خود را بر گردن نمیگیرند و از طرف دیگر هم طبیعت روی خوش به دریاچه ارومیه نشان نداد که متاسفانه امروز شاهد از بین رفتن آن هستیم.
اما بزرگترین میراثی که این دریاچه برای مردم استانها اطراف به جای گذاشت، هزاران تن نمک است که همه با وجود آگاهی از خطرات آن به خشک دریاچه ارومیه کمک کردند.
در این زمینه، در چند روز گذشته آذربایجان غربی و شرقی شاهد طوفانهای شدیدی بودند که طبق تصاویر انتشار یافته طوفانهای نمک بلای جان مردمان این دو استان شده است.
تفکیک کردن باغات اطراف دریاچه ارومیه
یکی از بزرگترین مشکلات خشک شدن دریاچه ارومیه وجود هزاران چاه غیر مجاز در اطراف آن است که با بیتوجهی مسئولان مربوطه آذربایجانغربی هر روز تعداد آنان بیشتر شد و کسی به این موضوع اهمیتی نداد.
در منطقه روستای امام زاده ارومیه که با ارزشترین باغات این استان در آنجا قرار دارد، اکثر باغات متراژی در حدود ۵۰۰ تا هزار متر دارند که این باغات قبلا بیشتر از ۳ یا ۴ هزار متر بودند و حتی از هکتار هم بیشتر، اما با تفکیک این باغات و تقسیم شدن آنها به زمینها ۵۰۰ تا هزار متری، بر تعداد باغات اضافه شد و باغ ۴ هزار متری به ۸ قسمت تبدیل شد. در نهایت برای زمینهای چدید، ۸ عدد چاه غیرمجاز حفر شد، ساختمانسازی صورت گیرد و برق و گاز و سایر امکانات لازم فراهم شد.
برای تخلفات بزرگی که توسط مردم منطقه صورت گرفت، نه تنها صدای هیچ یک از مسئولان مربوطه در نیامد، بلکه آنها چشم خود را روی مشکلات بستند تا امروز شاهد وجود بیش از ۵۰ هزار چاه غیر مجاز در اطراف دریاچه ارومیه باشیم. این تخلفات تاثیر بسیار زیادی بر کاهش آبهای زیرزمینی منطقه داشت د و یکی از دلایل مهم خشک شدن دریاچه ارومیه محسوب میشود.
آیا چاههای غیر مجاز در اطراف دریاچه ارومیه پُر میشود؟
امروزه، اما مسئولان مربوطه در استان آذربایجانغربی، دم از پر کردن چاههای غیر مجاز اطراف دریاچه ارومیه میزنند که سبب احیای دریاچه ارومیه میشود، اما این نکته باید به این مسئولان یادآوری شود که چگونه میخواهند بیش از ۵۰ هزار چاه غیر مجاز را پر کنند؟
در منطقه امامزاده ارومیه که هر روز شاهد ساخت ویلاها و باغهای لوکس و گرانقیمت در آن هستیم، بدون شک چاه غیر مجاز نیز حفر میشود، اما باز هم کسی با این ساخت و سازها کاری ندارد و تنها روی کاغذ و در پشت تریبون با آنها برخورد میشود. پس پر کردن چاههای غیر مجاز، وعدهای بدون قابلیت اجرایی است...
تا زمانی که این چشم پوشیها ادامهدار بوده و هیچکس مسئولیتپذیر نباشد، نباید انتظار بهبود یافتن اوضاع را داشته باشیم.
امروز که دریاچه ارومیه از بین رفته، حداقل فکری به حال طوفانهای نمکی آن شود تا سبب بروز مشکلات جسمی برای مردم منطقه نشود.
ناامیدی در اجرایی شدن برنامهها، قولها و وعدهها
بعد از خشک شدن دریاچه ارومیه، میتوان به جرات گفت چاره کوتاه مدت برای احیای آن وجود ندارد، پس بهتر است که «رضا رحمانی» استاندار آذربایجانغربی به جای برنامهریزی برای احیای این دریاچه که شاید بتوان گفت غیر ممکن است، راهی برای پیشگیری از مشکلات بعدی پیدا کنند تا آذربایجان غربی و شرقی قربانی طوفانهای نمک نشوند.
البته استاندار آذربایجانغربی در شورای راهبردی احیای دریاچه ارومیه که با حضور رؤسای دانشگاههای تبریز و ارومیه و اعضای اتاق بازرگانی تبریز در استانداری آذربایجانغربی برگزار شد، اظهار کرد: از سال ۱۳۸۴ متأسفانه میزان حجم آب دریاچه ارومیه با شیب شدید نزولی شده است.
وی افزود: شرایط دریاچه طوری نیست که ما به دنبال متهم باشیم و باید فکری به وضعیت امروز دریاچه بکنیم. دریاچه ارومیه مهمتر از آن است که بر سر مسائل جزئی اختلاف داشته باشیم و همه مسئولان باید با مسئولیت پذیری در پی احیای دریاچه ارومیه باشند.
استاندار آذربایجانغربی: اداره کل جهاد کشاورزی آذربایجانهای غربی و شرقی باید به صورت جدی و اساسی برای مقابله با برداشتهای غیرمجاز آب وارد عمل شوند.
در طی این سالها کارهای زیادی برای از بین بردن دریاچه ارومیه صورت گرفت که متاسفانه صدایی از کسی در نیامد و بعد از زنگ خطر خشک شدن آن باز هم به طور جدی با این مشکلات برخورد نشد تا اینکه این سرمایه ملی تا ۹۹.۵ درصدی بر باد رفت.
پس امروز هرچقدر برای نجات دریاچه ارومیه برنامهریزی شود، باور اجرایی شدن این برنامهها، قولها و وعدهها در کوتاه مدت، بسیار سخت و ناشدنی خواهد بود و کار به جایی رسیده که خیلیها از احیای دوباره این دریاچه ناامید شدهاند...
