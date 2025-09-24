صف حمله به سپاهان بسته شد؛ مصدومان بازگشتند

در روز‌هایی که سپاهان با مشکلات دفاعی رو به است و مصدومیت بازیکنانش باعث تغییرات مداوم در ترکیب تیم شده، حالا با اضافه زکی‌پور به تمرینات طلایی‌پوشان یکی از مدافعانشان را برای بازی‌های بعدی در اختیار خواهند داشت که این بازگشت می‌تواند شرایطی ایجاد کند که در صورت نیاز احسان‌حاج‌صفی و امید نورافکن دوباره خط هافبک منتقل شوند.

زکی‌پور که در بازی با گل‌گهر مصدوم شد و زمین مسابقه را ترک کرد بعد از طی کردن مراحل درمان امروز در تمرینات حضور داشت و زیر نظر کادرپزشکی شرایطش برای بازی با خیبر مورد بررسی قرار گرفت و به نظر می‌رسد که مشکلی برای این مسابقه نخواهد داشت.

دیگر بازیکنی که با پایان دوره مصدومیت به تمرینات بازگشت هادی محمدی بود که در دو هفته ابتدایی نمایش خوبی در خط دفاعی ارائه کرده بود، اما مصدومیت او را از ترکیب اصلی دور کرد و روز گذشته زیر نظر کادرپزشکی نرم دویدن را آغاز کرد و با تشخیص پزشکان سپاهان به مرور به تمرینات گروهی اضافه خواهد شد.

سپاهان در بازی تراکتور وحدت حنانوف را در سمت راست خط دفاعی قرار داد و گئورگی گولسیانی مدافع گرجستانی با پشت سرگذاشتن جلسات تمرینی گذشته در شرایط بدنی بهتری قرار گرفته، با بازگشت هادی محمدی و زکی‌پور و حضور امین حزباوی و محمد دانشگر، محرم نویدکیا بعد از مدت‌ها اگر مصدومیتی در بازی با خیبر گریبان بازیکنانش را نگیرد خط دفاعی کاملی خواهد داشت.

تیم فوتبال سپاهان جمعه در بازی خارج از خانه مقابل خیبر خرم آباد قرار خواهد گرفت.