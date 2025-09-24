En
قیمت سکه و طلا در بازار امروز 2 مهرماه

امروز هر گرم طلا ۱۸ عیار مانند روز قبل ، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشدند، بطوری که هر گرم طلا ۱۸ عیار که روز قبل تا ۹,۶۴۶,۷۹۸ (نه میلیون و ششصد و چهل و شش هزار و هفتصد و نود و هشت ) تومان رسیده بود، امروز - چهارشنبه ۰۲ مهر ۱۴۰۴ مصادف با ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۵ - به ۹,۶۴۶,۷۹۸ (نه میلیون و ششصد و چهل و شش هزار و هفتصد و نود و هشت ) تومان رسید.
جدول قیمت سکه
عنوان قیمت بروزرسانی
سکه امامی 103,500,000 تومان 09:10
نیم سکه 53,500,000 تومان 09:10
ربع سکه 32,500,000 تومان 09:10
سکه گرمی 16,200,000 تومان 09:10

هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۹,۶۴۶,۷۹۸ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر ۰ درصدی داشته است.

هر مثقال طلا 18 عیار در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با تومان بدون تغییر، ۴۱,۷۸۸,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.

هر اونس طلا، امروز به ۳,۷۷۴ رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۳۲ درصدی داشته است.

سکه امامی در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با تومان بدون تغییر، ۱۰۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.

نیم سکه در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با تومان بدون تغییر، ۵۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.

ربع سکه، امروز به ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر ۰ درصدی داشته است.

هر سکه گرمی، امروز به ۱۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر ۰ درصدی داشته است.

جدول قیمت طلا
عنوان قیمت بروزرسانی
گرم طلا ۱۸ عیار 9,646,798 تومان 09:10
مثقال طلا 18 عیار 41,788,000 تومان 09:10
اونس طلا 3,773.57 دلار 09:10
گرم طلای میلی گلد 9,923,000 تومان

09:19
دبیر و کشتی‌گیران، تاج را به وجد آوردند/ اطمینان قلعه‌نویی از صعود در جام‌جهانی و چند ابهام
نگاهی به پدیده "کلثوم اکبری"؛ چرا زنان قاتل نامرئی‌اند؟
پاسخ محکم و عقلانی ایران به مکانیسم ماشه / شعارهای هزینه‌زا کنار گذاشته می‌شود
