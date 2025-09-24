قیمت سکه و طلا در بازار امروز 2 مهرماه

امروز هر گرم طلا ۱۸ عیار مانند روز قبل ، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشدند، بطوری که هر گرم طلا ۱۸ عیار که روز قبل تا ۹,۶۴۶,۷۹۸ (نه میلیون و ششصد و چهل و شش هزار و هفتصد و نود و هشت ) تومان رسیده بود، امروز - چهارشنبه ۰۲ مهر ۱۴۰۴ مصادف با ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۵ - به ۹,۶۴۶,۷۹۸ (نه میلیون و ششصد و چهل و شش هزار و هفتصد و نود و هشت ) تومان رسید.