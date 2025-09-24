قیمت سکه و طلا در بازار امروز 2 مهرماه

هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۹,۶۴۶,۷۹۸ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر ۰ درصدی داشته است.
|جدول قیمت طلا
|عنوان
|قیمت
|بروزرسانی
|گرم طلا ۱۸ عیار
|9,646,798 تومان
|09:10
|مثقال طلا 18 عیار
|41,788,000 تومان
|09:10
|اونس طلا
|3,773.57 دلار
|09:10
|گرم طلای میلی گلد
|9,923,000 تومان
|
09:19