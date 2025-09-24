En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ستاره ایتالیایی سینمای جهان درگذشت

کلودیا کاردیناله، بازیگر برجسته و محبوب سینمای ایتالیا که با نقش‌های ماندگارش در فیلم‌های «پلنگ صورتی» و «هشت و نیم» شناخته می‌شد، در سن ۸۷ سالگی دار فانی را وداع گفت.
کد خبر: ۱۳۳۰۳۹۰
| |
873 بازدید
|
۱
ستاره ایتالیایی سینمای جهان درگذشت

کلودیا کاردیناله، بازیگر سینمای ایتالیا که در فیلم‌های کلاسیک ایتالیایی از جمله «هشت و نیم» فلینی و «روکو و برادرانش» ویسکونتی و وسترن اسپاگتی «روزی روزگاری در غرب» سرجیو لئونه و همچنین «پلنگ صورتی» بازی کرده بود، درگذشت. او ۸۷ ساله بود.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، این بازیگر ایتالیایی که در نمور، نزدیک پاریس درگذشت، در اوایل دوران حرفه‌ای خود، در نقش‌های مکمل تأثیرگذاری ظاهر شد که «روکو و برادرانش» ساخته ویسکونتی و «پلنگ» دیگر فیلم این کارگردان در کنار آلن دلون به یاد ماندنی بود.

بازی وی در فیلم «هشت و نیم» فلینی در کنار مارچلو ماسترویانی و فیلم ماجراجویی تاریخی فرانسوی «کارتوش» فیلیپ دو بروکا در سال ۱۹۶۳ در مقابل ژان پل بلموندو نیز با تحسین روبه روشد.

در فیلم کمدی کلاسیک «پلنگ صورتی» ساخته بلیک ادواردز در سال ۱۹۶۳، او نقش پرنسس دالا را بازی کرد و در فیلم وسترن «حرفه‌ای‌ها» ساخته ریچارد بروکس در سال ۱۹۶۶ در نقش همسر یک مرد ثروتمند جلوی دوربین رفت. این فیلم با بازی برت لنکستر و لی ماروین نامزد اسکار کارگردانی، فیلمنامه و فیلمبرداری شد. در فیلم وسترن اسپاگتی «روزی روزگاری در غرب» ساخته سرجیو لئونه نیز بازی وی در نقش زنی که اجساد فرزندان مرده‌اش را پیدا می‌کند، به یادماندنی بود.

وی همچنین بازیگر فیلم «فیتزکارالدو» ورنر هرتسوگ در سال ۱۹۸۲ بود و سال ۱۹۸۴ در اقتباس سینمایی مارکو بلوچیو از «انریکو چهارم» (هنری چهارم) اثر پیراندلو، در مقابل ماسترویانی بازی کرد.

این بازیگر در تونس از والدینی با اصالت سیسیلی متولد شد. زبان‌های اصلی او فرانسوی، عربی تونسی و زبان سیسیلی والدینش بود و تا زمانی که شروع به بازی در فیلم‌های ایتالیایی نکرده بود، ایتالیایی صحبت کردن را یاد نگرفت.

او اولین حضور سینمایی خود را در فیلم «گوها» ساخته ژاک باراتیه در سال ۱۹۵۸ تجربه کرد، که در مقابل عمر شریف نقش‌آفرینی کرد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
کلودیا کاردیناله سینمای جهان سینمای ایتالیا درگذشت بازیگر ایتالیایی
دبیر و کشتی‌گیران، تاج را به وجد آوردند/ اطمینان قلعه‌نویی از صعود در جام‌جهانی و چند ابهام
نگاهی به پدیده "کلثوم اکبری"؛ چرا زنان قاتل نامرئی‌اند؟
پاسخ محکم و عقلانی ایران به مکانیسم ماشه / شعارهای هزینه‌زا کنار گذاشته می‌شود
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ثمینه باغچه‌بان درگذشت
سیروس پرهام درگذشت
رابرت ردفورد؛ ستاره سرشناس هالیوود درگذشت!
هوشمند عقیلی درگذشت
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۲
0
0
پاسخ
یادش گرامی
برچسب منتخب
# دیدار پزشکیان و ترامپ # خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا موافق ملاقات ترامپ و پزشکیان هستید؟
الی گشت
مصاحبه طوفانی علیرضا دبیر پس از قهرمانی: اینترنشنال کثافت را نبینید  (۱۶۳ نظر)
فیلم جشن عروسی کامران تفتی و متین ستوده  (۱۴۷ نظر)
پزشکیان با ترامپ‌ دیدار کند استیضاحش می‌کنیم  (۱۱۸ نظر)
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود  (۱۱۲ نظر)
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید  (۷۹ نظر)
صداوسیما: 90 درصد مردم بمب اتم می‌خواهند  (۷۷ نظر)
غضنفری: دیدار پزشکیان با ترامپ خودکشی سیاسی است / ظریف به مکانیسم ماشه افتخار می‌کند!  (۷۶ نظر)
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد  (۷۱ نظر)
بنزین سوپر هندی در راه ایران/ قیمت نهایی چقدر تمام می شود؟  (۶۹ نظر)
مذاکره مستقیم با امریکا بهترین راهکار است/ «نماینده ویژه» برای مذاکرات هسته‌ای تعیین شود  (۶۳ نظر)
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم  (۶۱ نظر)
ویدیوی آموزش خیانت توسط خانم وکیل!  (۶۰ نظر)
قرار است ترامپ و پزشکیان در نیویورک دیدار و توافق کنند!  (۵۹ نظر)
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد  (۵۸ نظر)
تعجب و خجالت زن آلمانی از هیتلر گفتن ایرانی‌ها  (۴۸ نظر)
tabnak.ir/005a5u
tabnak.ir/005a5u