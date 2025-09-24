En
اعتراض شدید بقایی به محدودیت دیپلمات‌ها در نیویورک

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پیامی اعتراض شدید خود را نسبت به اعمال محدودیت برای دیپلمات‌های ایرانی در نیویورک اعلام کرد.
کد خبر: ۱۳۳۰۳۸۴
| |
1115 بازدید
|
۳

اعتراض شدید بقایی به محدودیت دیپلمات‌ها در نیویورک

به گزارش تابناک؛ اسماعیل بقایی در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) نوشت: هدف واقعی ‎آمریکا از اعمال محدودیت‌های فزاینده علیه دیپلمات‌های ایرانی و خانواده‌های آنها در نیویورک اخلال در فعالیت دیپلماتیک ایران در سازمان ملل است.

وی افزود: آزار نظام‌مند دیپلمات‌های ایرانی توسط دولت مستقر، فقط در یک هفته اخیر مانع از مشارکت ایران در چندین نشست‌ بین‌المللی که در خارج از محدوده تعیین‌شده توسط آمریکا برگزار شد، شده است.

بقایی گفت: اعمال این محدودیت‌های سخیف علیه جابجایی و حتی خرید روزمره دیپلمات‌های ایرانی نه تنها نقض فاحش تعهدات آمریکا طبق معاهده مقر است بلکه سطح جدیدی از خصومت هیأت حاکمه آمریکا را با ایرانیان به نمایش می‌گذارد.

اعتراض شدید بقایی به محدودیت دیپلمات‌ها در نیویورک

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۲
1
20
پاسخ
مگه با خانواده رفتن؟ پول خانواده رو دولت داده؟ با چه مجوزی؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۲
چی میگی واسه خودت؟!
حتی پسر پزشکیان رو آمریکا اجازه نداده!
غربزده ها به کی امید دارند!!؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۲
0
7
پاسخ
خانواده ها اونجا چکار می کنند؟
