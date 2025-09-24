معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری قزوین گفت: ادارات استان از اول مهرماه جاری از شنبه تا چهارشنبه از ساعت هفت تا ۱۵ فعالیت خواهند داشت و روز‌های پنج‌شنبه نیز تعطیل است.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، محمد میرزایی روز سه‌شنبه با اعلام تغییر در ساعات کاری دستگاه‌های اجرایی استان قزوین اظهار کرد: بر اساس تصمیم جدید، ساعات کاری تمامی ادارات از شنبه تا چهارشنبه از ساعت هفت صبح تا ۱۵ خواهد بود و روز‌های پنج‌شنبه نیز تعطیل است.

وی با اشاره به تدابیر ویژه برای مادران شاغل دارای فرزند در مقاطع پیش‌دبستانی و ابتدایی گفت: به منظور تسهیل شرایط این گروه از کارکنان، امکان شروع یا پایان کار به صورت شناور و به مدت یک ساعت در نظر گرفته شده تا بتوانند حضور در مدارس فرزندان خود را بهتر مدیریت کنند.

معاون استاندار قزوین افزود: مراکز درمانی، امدادی، خدمات ضروری، بیمارستان‌ها، اورژانس، آتش‌نشانی، پاسگاه‌ها و مراکز انتظامی از این تعطیلی مستثنی هستند و طبق روال عادی به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

وی ادامه داد: بانک‌های استان نیز مطابق قوانین شورای هماهنگی بانک‌ها فعالیت خواهند داشت و در روز‌های پنج‌شنبه تنها شعب کشیک با یک‌سوم ظرفیت خدمات ضروری بانکی را ارایه می‌دهند.

میرزایی در پایان تاکید کرد: برنامه حضور دانش‌آموزان بر اساس تقویم آموزشی وزارت آموزش و پرورش بدون تغییر ادامه خواهد داشت و تعطیلی پنج‌شنبه‌ها شامل مدارس نمی‌شود.