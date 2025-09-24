En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ادارات این استان، پنجشنبه‌ها تعطیل شد

بانک‌های استان نیز مطابق قوانین شورای هماهنگی بانک‌ها فعالیت خواهند داشت و در روزهای پنج‌شنبه تنها شعب کشیک با یک‌سوم ظرفیت خدمات ضروری بانکی را ارایه می‌دهند.
کد خبر: ۱۳۳۰۳۸۲
| |
894 بازدید
|
۱
ادارات این استان، پنجشنبه‌ها تعطیل شد

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری قزوین گفت: ادارات استان از اول مهرماه جاری از شنبه تا چهارشنبه از ساعت هفت تا ۱۵ فعالیت خواهند داشت و روز‌های پنج‌شنبه نیز تعطیل است.

به گزارش  تابناک به نقل از ایرنا، محمد میرزایی روز سه‌شنبه با اعلام تغییر در ساعات کاری دستگاه‌های اجرایی استان قزوین اظهار کرد: بر اساس تصمیم جدید، ساعات کاری تمامی ادارات از شنبه تا چهارشنبه از ساعت هفت صبح تا ۱۵ خواهد بود و روز‌های پنج‌شنبه نیز تعطیل است.

وی با اشاره به تدابیر ویژه برای مادران شاغل دارای فرزند در مقاطع پیش‌دبستانی و ابتدایی گفت: به منظور تسهیل شرایط این گروه از کارکنان، امکان شروع یا پایان کار به صورت شناور و به مدت یک ساعت در نظر گرفته شده تا بتوانند حضور در مدارس فرزندان خود را بهتر مدیریت کنند.

معاون استاندار قزوین افزود: مراکز درمانی، امدادی، خدمات ضروری، بیمارستان‌ها، اورژانس، آتش‌نشانی، پاسگاه‌ها و مراکز انتظامی از این تعطیلی مستثنی هستند و طبق روال عادی به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

وی ادامه داد: بانک‌های استان نیز مطابق قوانین شورای هماهنگی بانک‌ها فعالیت خواهند داشت و در روز‌های پنج‌شنبه تنها شعب کشیک با یک‌سوم ظرفیت خدمات ضروری بانکی را ارایه می‌دهند.

میرزایی در پایان تاکید کرد: برنامه حضور دانش‌آموزان بر اساس تقویم آموزشی وزارت آموزش و پرورش بدون تغییر ادامه خواهد داشت و تعطیلی پنج‌شنبه‌ها شامل مدارس نمی‌شود.

اشتراک گذاری
برچسب ها
تعطیلی پنجشنبه‌ها ادارات ساعت کاری استانداری قزوین ساعت کاری مدارس ساعت کاری بانک ها
دبیر و کشتی‌گیران، تاج را به وجد آوردند/ اطمینان قلعه‌نویی از صعود در جام‌جهانی و چند ابهام
نگاهی به پدیده "کلثوم اکبری"؛ چرا زنان قاتل نامرئی‌اند؟
پاسخ محکم و عقلانی ایران به مکانیسم ماشه / شعارهای هزینه‌زا کنار گذاشته می‌شود
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تغییر ساعات کاری میادین میوه و تره‌بار در نیمه دوم سال
ادارات این استان پنجشنبه هفته جاری تعطیل است
بهترین ساعت شروع مدرسه؛ ۶ یا ۹ صبح؟
تمدید تعطیلی روز پنجشنبه در ادارات بعضی استان‌ها
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۲
1
1
پاسخ
طبق نظر دولت کلا ادارات را باید تقریبا تعطیل کرد
دو روز کار در هفته بس است
برچسب منتخب
# دیدار پزشکیان و ترامپ # خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا موافق ملاقات ترامپ و پزشکیان هستید؟
الی گشت
مصاحبه طوفانی علیرضا دبیر پس از قهرمانی: اینترنشنال کثافت را نبینید  (۱۶۳ نظر)
فیلم جشن عروسی کامران تفتی و متین ستوده  (۱۴۶ نظر)
پزشکیان با ترامپ‌ دیدار کند استیضاحش می‌کنیم  (۱۱۸ نظر)
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود  (۱۱۲ نظر)
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید  (۷۹ نظر)
صداوسیما: 90 درصد مردم بمب اتم می‌خواهند  (۷۷ نظر)
غضنفری: دیدار پزشکیان با ترامپ خودکشی سیاسی است / ظریف به مکانیسم ماشه افتخار می‌کند!  (۷۶ نظر)
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد  (۷۱ نظر)
بنزین سوپر هندی در راه ایران/ قیمت نهایی چقدر تمام می شود؟  (۶۹ نظر)
مذاکره مستقیم با امریکا بهترین راهکار است/ «نماینده ویژه» برای مذاکرات هسته‌ای تعیین شود  (۶۳ نظر)
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم  (۶۱ نظر)
قرار است ترامپ و پزشکیان در نیویورک دیدار و توافق کنند!  (۵۹ نظر)
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد  (۵۸ نظر)
ویدیوی آموزش خیانت توسط خانم وکیل!  (۵۷ نظر)
تعجب و خجالت زن آلمانی از هیتلر گفتن ایرانی‌ها  (۴۸ نظر)
tabnak.ir/005a5m
tabnak.ir/005a5m