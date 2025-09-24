لوگوی سوزوکی عوض شد

ما در دورانی زندگی میکنیم که گوشیهای هوشمند و رسانههای اجتماعی، شکل معرفی برندها را عوض کرده است. نشانهای براق ۳ D به تدریج کنار گذاشته و برندها به سمت استفاده از طراحیهای تخت میروند. سوزوکی، جدیدترین برندی است که به موج لوگوهای تخت پیوسته و اولین بازطراحی خود را از سال ۲۰۰۳ به بعد معرفی کرده است.
به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، این نشان همچنان silhouette یا همان طرح کلی "S" که از سال ۱۹۵۸ به سختی تغییر کرده بود را حفظ میکند. ویژگی جدید، یک سطح صاف و تخت با خطوط ظریفی است که لبهها را دنبال میکنند. روکش کروم براق نیز با یک رنگ نقرهای با درخشندگی بالا جایگزین شده که شبیه آلومینیوم مات است. سوزوکی خاطرنشان میکند که این انتخاب، با محیط زیست سازگارتر است.
تحلیلگران طراحی اشاره میکنند که لوگوهای ساده شده و دو بعدی، روی صفحههای کوچک بهتر نمایش داده میشوند، جایی که امروزه مردم بیشتر اوقات با برندها تعامل دارند. با این حال، منتقدان معتقدند که مسطح کردن این نمادها، عمق و حضور فیزیکی را که زمانی در دنیای واقعی داشتند، از آنها میگیرد.
سوزوکی تنها برندی نیست که این تغییر را انجام داده است. طی چند سال گذشته، فهرست بلندی از تولیدکنندگان، از جمله فولکسواگن، آئودی، نیسان، مزدا، بیامو، مینی، ولوو، کیا، اوپل، رنو، پژو، استون مارتین، بنتلی، لوتوس، جگوار، بیوک و لامبورگینی، همین فلسفه را پذیرفتهاند.
اولین نمایش روی خودروها
این شرکت تأیید کرد که نشان جدید، بخشی از یک هویت برند گستردهتر، تحت شعار «در کنار شما» (By Your Side) است. این لوگو برای اولین بار روی مدلهای مفهومی که قرار است در نمایشگاه ژاپن موبیلیتی ۲۰۲۵ در تاریخ ۳۰ اکتبر رونمایی شوند، ظاهر خواهد شد.
پس از آن، ظاهر جدید لوگو به تدریج در سراسر خط تولید جهانی سوزوکی اعمال خواهد شد. از آنجایی که نسبتهای این نشان بدون تغییر باقی مانده، میتواند به راحتی روی جلوپنجرهها و درب صندوق عقب مدلهای موجود نصب شود، بدون اینکه نیازی به انتظار برای یک چرخه بهروزرسانی باشد. جدیدترین مدل در مجموعه سوزوکی، شاسیبلند Victoris است که برای بازار هند معرفی شده است.
توشیهیرو سوزوکی، رئیس و مدیرعامل شرکت، انگیزه برند از این بهروزرسانی را توضیح داد:
«نشان جدید، تعهد سوزوکی به قرار دادن خودمان در جای مشتری برای خلق محصولات ارزشمند را، که همیشه یک ارزش اصلی بوده و همچنین عزم ما برای پذیرش چالشهای جدید در عصر پیشرو را تجسم میبخشد. تحت شعار شرکت "در کنار شما"، ما به ارائه زیرساختهای حملونقلی که به زندگی روزمره گره خوردهاند، ادامه خواهیم داد و با مشتریانمان به جلو حرکت کرده و به تحقق آیندهای پایدار کمک خواهیم کرد.»
