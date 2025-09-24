En
قیمت خودرو امروز 2 مهر 1404 +جدول

قیمت خودرو امروز 2 مهر 1404 از سوی بنگاه‌های معاملاتی اعلام شد.
قیمت خودرو امروز 2 مهر 1404 +جدول

قیمت خودرو امروز ۲ مهر ۱۴۰۴ در حالی اعلام شد که بازار خودرو نوسانات متناقضی را تجربه کرد. پس از آنکه نرخ ارز در ابتدای هفته با شیبی صعودی حرکت کرد و زمینه افزایش نسبی قیمت‌ها را فراهم آورد، با افت بهای دلار در روز گذشته، بازار خودرو نیز با تردید و احتیاط بیشتری همراه شد. کارشناسان معتقدند عامل اصلی این رفتار متناقض، نبود چشم‌انداز روشن در سیاست‌های اقتصادی و وابستگی مستقیم بازار خودرو به تحولات بیرونی است.

به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز، با وجود رشد اسمی قیمت‌ها در برخی مدل‌ها، سطح معاملات واقعی همچنان پایین گزارش می‌شود. فعالان بازار معتقدند کاهش قدرت خرید خانوارها و فضای نامطمئن اقتصادی موجب شده بسیاری از خریداران بالقوه خرید خود را به تعویق بیندازند. از نگاه تحلیلگران، بازار خودرو در وضعیت کنونی بیش از آنکه بر اساس عرضه و تقاضای مصرفی تعیین شود، تحت تاثیر نوسانات ارزی و فضای روانی حاکم بر اقتصاد حرکت می‌کند.

در چنین شرایطی چشم‌انداز تثبیت قیمت‌ها منوط به کنترل متغیرهای کلان، به‌ویژه بازار ارز است. به باور کارشناسان، تنها در صورت ایجاد ثبات نسبی و اتخاذ سیاست‌های اعتباری هدفمند می‌توان انتظار داشت تقاضای مصرفی بار دیگر به بازار بازگردد.

قیمت خودروهای داخلی

قیمت خودرو امروز 2 مهر 1404 +جدول

پژو 207 اتوماتیک سردمدار تغییرات قیمتی میان خودروهای داخلی بود. بر این اساس، این هاچ‌بک داخلی 25 میلیون تومان گران شد تا با نرخ یک میلیارد و 105 میلیون تومان معامله شود. ری‌را، اولین کراس‌اوور ملی، امروز 19 میلیون تومان گران شد و روی شاخص یک میلیارد و 723 میلیون تومان ایستاد.

میان نارنجی‌پوشان جاده مخصوص، شاهین اتوماتیک G رشد 11 میلیون تومان را تجربه کرد تا با نرخ یک میلیارد و 43 میلیون تومان خرید و فروش شود. از سوی دیگر، شاهین GL افت چهار میلیون تومانی را تجربه کرد و به سطح 903 میلیون تومان رسید. همچنین، ساینا GX دوگانه‌سوز در روز جاری هفت میلیون تومان ارزان شد و با نرخ 638 میلیون تومان به معاملات روز جاری رسید.

قیمت خودروهای مونتاژی

قیمت خودرو امروز 2 مهر 1404 +جدول

در حالی که آریزو 6 رشد 20 میلیون تومانی را تجربه کرد تا به نرخ معاملاتی دو میلیارد و 120 میلیون تومان برسد، آریزو 5 افت قیمت 30 میلیون تومانی را تجربه کرد و به نرخ یک میلیارد و 685 میلیون تومان رسید.

میان محصولات کرمان موتور، جک J4 افت قیمت سه میلیون تومانی را تجربه کرد و به نرخ معاملاتی یک میلیارد و 117 میلیون تومان رسید. از طرف دیگر، کی‌ام‌سی J7 پنج میلیون تومان گران شد تا با قیمت دو میلیارد و 180 میلیون تومان در پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش خودرو آگهی شود.

دیگنیتی پرستیژ نسبت به روز گذشته 40 میلیون تومان گران شد. بر همین مبنا، این کراس‌اوور چینی امروز با نرخ دو میلیارد و 720 میلیون تومان معامله می‌شود. از سوی دیگر، فیدلیتی الیت 13 میلیون تومان ارزان شد و روی شاخص دو میلیارد و 447 میلیون تومان ایستاد.

دبیر و کشتی‌گیران، تاج را به وجد آوردند/ اطمینان قلعه‌نویی از صعود در جام‌جهانی و چند ابهام
نگاهی به پدیده "کلثوم اکبری"؛ چرا زنان قاتل نامرئی‌اند؟
پاسخ محکم و عقلانی ایران به مکانیسم ماشه / شعارهای هزینه‌زا کنار گذاشته می‌شود
