سورپرایز در سازمان ملل بعید است

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه اعتماد؛ فعال سیاسی اصلاحطلب گفت: طی ۴۰ سالی که روسای جمهور ایران از دهه ۶۰ تا سال ۱۴۰۴ در مجمع عمومی سازمان ملل شرکت کردهاند، به دنبال تشریح مبانی و مواضع بنیادین جمهوری اسلامی در این نشست بودهاند. محتمل است که آقای پزشکیان با گفتمان خود از همین مواضع دفاع کنند.
سعید شریعتی ادامه داد: نباید انتظار خاص و ویژهای از رییسجمهور در این سفر داشته باشیم. شرایط برای سورپرایزهای ویژه فراهم نیست. اگر یک چنین شرایطی هم فراهم باشد ما نباید بزرگنمایی کرده و توقعات را از دولت و رییسجمهور بالا ببریم. اگر توقعات بالا برود، در صورت عدم تحقق این رخدادها، ناامیدی بیشتری در جامعه شکل میگیرد.
هیچ اتفاق موثر و مستمری در نیویورک رخ نمیدهد، مگر اینکه درخصوص همه ابعاد و زوایای آن در تهران میان مقام رهبری و رییسجمهور توافق شده باشد. اگر این توافقات موکول به اختیار ویژهای برای رییسجمهور باشد، این توافق قبلا در داخل انجام شده است. در غیر این صورت حتی اگر در نیویورک اتفاق ویژهای هم رخ بدهد، فایدهای برای کشور نخواهد داشت.
