ملاقات وزرای خارجه ایران و ژاپن در نیویورک

دیدار و گفت‌وگوی وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و ژاپن در حاشیه هشتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۲
0
0
پاسخ
ژاپن هم میتواند به عنوان یک میانجی تاثیرگذار بین آمریکا و ایران باشد. اگرچه که ژاپن بنده تمام امریکا است
